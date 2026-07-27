El escolta estadounidense Colby Jones, noveno fichaje del Kids&Us Manresa

Manresa (Barcelona), 27 jul (EFE).- El Kids&Us Manresa ha anunciado este lunes el fichaje del escolta estadounidense Colby Jones, que llega al club catalán procedente de la G League, la liga de desarrollo de la NBA.

Jones, de 24 años y 1,98 metros de altura, estuvo tres temporadas en la NBA, dos de ellas en los Sacramento Kings, de 2023 a 2025, y la última campaña en los Washington Wizards y en los Detroit Pistons.

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Sus pocos minutos en este último equipo hicieron que acabara la temporada en la G League, en el filial de los Memphis Grizzlies, donde promedió 13,8 puntos y 3,6 asistencias por encuentro.

El de Jones es el noveno fichaje del Kids&Us Manresa este verano, tras los ya confirmados del base Rafa Villar, los escoltas Lucas Beaufort, Lukasz Kolenda y Chibuzo Agbo, el alero Pablo Tamba, los ala-pívots Eric Vila y Yordan Minchev, y el pívot Nick Ongenda. EFE

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