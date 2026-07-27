El control de los incendios afronta dos jornadas cruciales ante las negativas previsiones

Navalcarnero (Madrid), 27 jul (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado este lunes que se están controlando "despacio" los incendios declarados en Ávila, Madrid y Toledo, pero que tanto la jornada de este lunes como la de mañana son "absolutamente centrales" contra los fuegos, ya que a partir del miércoles las previsiones son "realmente negativas".

Desde el puesto de mando de Navalcarnero, el ministro ha apuntado que hay que ser "positivos". "Tenemos el control sobre la emergencia y los medios pero hay que reconocer que vamos despacio por las condiciones climatológicas que no nos están ayudando". EFE

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