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El CIS prepara un amplio estudio sobre "sexo, género y poder" con 80.000 encuestas

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Santander, 27 jul (EFE).- El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) prepara un amplio estudio relacionado con distintos aspectos de la sexualidad en España, que llevará por título "Sexo, género y poder", para lo que este organismo prevé realizar unas 80.000 encuestas.

Así lo han avanzado este lunes su presidente, José Félix Tezanos, y la directora del centro, Silvia García Ramos, en el inicio del seminario "Sexo, género y poder. Tendencias, identidades y patrones erótico-sexuales y vitales en las sociedades del siglo XXI", que han inaugurado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander.

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En su primera intervención en este encuentro, que organiza hasta este viernes el CIS, Tezanos ha explicado que este trabajo representa "la gran novedad de los estudios" del Centro de Investigaciones Sociológicas, que cuando se publique en un libro, ha augurado, "va a ser una de las aportaciones a la bibliografía internacional más potentes" en este asunto.

Ha destacado como "sorprendente" que algunas de las encuestas que se han hecho o se van a hacer para este estudio se llevan a cabo por primera vez en España, cuando, ha subrayado, afectan a aspectos "centrales para la vida de los seres humanos".

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Tezanos ha apuntado que se va estudiar no solo la dimensión de los comportamientos sexuales, "sino también la dimensión de hasta qué punto el sexo se convierte en género y, a partir de convertirse en género, se atribuye un papel en la sociedad, que son de una ordenación y subordinación".

"¿Por qué se ha convertido en un instrumento de dominación el género? ¿Por qué las mujeres han vivido la situación que han vivido en nuestras sociedades, no solo en la española, sino en Europa?. Yo siempre digo que hay muchísimo camino por recorrer", ha resumido.

El presidente del CIS ha indicado que el libro tiene en este momento 39 autores, en su mayoría mujeres, y con una presencia de más de la mitad de catedráticos y catedráticas de distintas disciplinas, desde la sociología, pasando por la psicología o la antropología, entre otros estudios.

García Ramos ha señalado que para este estudio ya se han reunido unas 40.000 entrevistas en una docena de encuestas sobre asuntos como la salud sexual, las prácticas sexuales o la diversidad sexual, y ahora, ha añadido, se va a seguir con trabajos sobre las nuevas tecnologías, el sexo, el ámbito de las fantasías sexuales o la discapacidad. EFE

(foto)

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