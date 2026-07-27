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Ebrima Tunkara, de jugar descalzo en Gambia a la pretemporada con el primer equipo

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Víctor Martí

Barcelona, 27 jul (EFE).- Entre los jóvenes de la cantera del Barcelona que el técnico del primer equipo, Hansi Flick, ha citado para la estadía de Birmingham (Inglaterra) que arranca este lunes sobresale el nombre de Ebrima Tunkara, un talentoso centrocampista ofensivo de 16 años que empezó a jugar al fútbol descalzo en su Gambia natal.

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La historia de Tunkara, que ya se estrenó como goleador del primer equipo en el primer amistoso de pretemporada contra el Europa (4-1), se asemeja a la de tantas personas africanas que buscan en el Viejo Continente las oportunidades que no pueden tener en su país natal.

En el caso de esta perla de la La Masia, fue su padre, Abdul, el que decidió emigrar a España para encontrar un futuro mejor, así que Ebrima llegó a Cataluña en 2017 cuando sólo tenía siete años.

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Su primer contacto con el fútbol europeo fue en las filas del Cerdanyola, un club de un humilde barrio de Mataró, la misma localidad donde se crio Lamine Yamal, la estrella del primer equipo azulgrana. No obstante, no fue ese el primer contacto con un balón. Como Neymar Jr., Diego Maradona o Zinedine Zidane, su fútbol se forjó en las calles.

"Empecé a jugar al fútbol en mi pueblo, con los amigos. Hacíamos 'pachanguitas' por la calle con porterías con dos palos. Era una vida algo difícil. Jugábamos descalzos por la calle", explicó el internacional español sub-17 en una reciente entrevista publicada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

En el prebenjamín del Cerdanyola de Mataró, no tardó en despuntar. Su calidad llamó la atención de Albert Puig Alcaide, entonces formador del Barcelona, en un partido de prebenjamines. Tardó diez minutos en telefonear a su superior en la cantera azulgrana, Marc Serra, para comentarle que acababa de ver a un chaval que apuntaba maneras.

"Sabíamos que había un jugador sin ficha, por un tema de papeles, que estaba pendiente de debutar. Nos dijeron que destacaba mucho. Y fui a verlo a un partido. Los encuentros de prebenjamín son cuatro cuartos de 10 minutos y, al final del primer cuarto, estaba llamando a Marc Serra y le dije que era un jugador a fichar clarísimo", recuerda Puig en una conversación telefónica con EFE.

Tunkara fichó por el Barcelona en el curso 2018-2019, pero necesitó un periodo de adaptación. Por eso no abandonó de inicio el Cerdanyola de Mataró, con el que seguía entrenando mientras iba apareciendo los martes en las sesiones de preparación del prebenjamín del Barça.

"Me acuerdo del primer día que entrenó con el Barça. Estaba muy parado porque hacía mucho frío. Él venía de un clima cálido y estaba extremadamente apático. Los coordinadores no lo habían visto y me decían: '¿Estás seguro de lo que hemos incorporado?'. Simplemente era el contexto", rememora Puig.

Poco a poco, Tunkara fue sobresaliendo en los campos de la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Destacaba por su capacidad física que le permitía eliminar rivales en conducción, pero a la vez tenía una condición técnica excelente.

Aunque esa velocidad punta le ha llevado a jugar en ocasiones de extremo, quienes han visto de cerca su evolución lo definen como un interior ofensivo con recorrido, llegada y gol. Como Lamine Yamal, es zurdo y donde destaca más es en la posición de '10', abarcando mucho campo, rompiendo líneas y llegando a portería desde segunda línea.

"Es un jugador que es un perfil diferente a lo que hay en el Barça. Tiene carrera de fútbol profesional seguro y espero que sea en el Barça, ya que es un jugador que firma unos registros difíciles de encontrar en la cantera", opina Puig, ahora responsable del fútbol base del Girona.

Nueve años después de su llegada a España, Ebrima Tunkara debutó el pasado febrero con el Barça Atlètic, siendo un jugador de categoría cadete.

En junio, disputó el Europeo sub-17 con la selección española que fue eliminada en semifinales a manos de Italia. El canterano azulgrana fue el líder del equipo con un gol y cuatro asistencias que le valieron el premio al mejor jugador del torneo.

El Barça tiene un plan para Tunkara, que está asesorado por el agente Pini Zahavi, representante del entrenador Hansi Flick. En marzo, entró en vigor su primer contrato como profesional que firmó a principios de 2026 y este julio tendrá su primera experiencia en una pretemporada con el primer equipo. No hace ni una década jugaba descalzo en Gambia. EFE

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