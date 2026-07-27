Descubren unas 120 inscripciones latinas del imperio romano en Cova Dones (Valencia)

Alicante, 27 jul (EFE).- La última campaña arqueológica realizada en mayo y junio pasados en la cueva-santuario de Cova Dones, en Millares (Valencia), ha permitido documentar al menos 120 inscripciones latinas, la mayoría de las cuales se podría fechar en los siglos I-II d.C., según ha informado la Universidad de Alicante (UA).

Liderada por investigadores de esta institución académica y de la Universidad de Zaragoza, estos trabajos han revelado también nuevas evidencias del papel de las mujeres en la vida ritual.

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"Los resultados preliminares indican que Cova Dones fue una cueva-santuario frecuentada por mujeres, ya que entre las inscripciones documentadas hasta el momento aparecen varios nombres femeninos”, según el equipo investigador liderado por Aitor Ruiz-Redondo, del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón de la Universidad de Zaragoza (Unizar), y Virginia Barciela, del Instituto Universitario de Arqueología y Patrimonio Histórico de la UA.

Las lecturas epigráficas desarrolladas en esta campaña y llevadas a cabo por la especialista Silvia Alfayé, profesora de Historia Antigua de la Unizar, y Sergio García-Dils, profesor de la UNED-Sevilla y director de la Escuela Española de Espeleología, aportan información sobre la presencia femenina en el santuario subterráneo de Dones.

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"Gracias a un quinteto de inscripciones votivas, sabemos con seguridad que en época romana se veneró en la cueva a una diosa a la que llamaban reverencialmente Domina, 'la Señora', y que las mujeres tuvieron una participación activa en su culto", ha informado Alfayé.

En tres de ellas "puede leerse 'MALAC', advocación inédita para referirse a una diosa hasta ahora desconocida. Esta diosa tenía una advocación concreta, quizás relacionada con el agua, en cuya lectura definitiva estamos trabajando actualmente”, ha explicado esta especialista.

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Por el momento, el equipo baraja varias posibilidades sobre la interpretación precisa de estas advocaciones dedicadas a la 'Domina' de Dones.

En cualquier caso, “la existencia de al menos cinco inscripciones dedicadas a esta misma divinidad demuestra que no estamos ante visitas esporádicas con un fin religioso genérico, sino ante un culto específico a una deidad concreta", ha dicho, por su parte, García-Dils.

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"Asimismo, el hecho de que los textos se concentren en una zona precisa y delimitada de la cueva, alejada de la entrada, confirma que se trata de un culto organizado”, ha señalado.

Por su parte, Barciela ha reseñado que en el santuario se han encontrado también "numerosas fusayolas, lo que probablemente indicaría la ofrenda de husos, un instrumento de trabajo textil que, en la antigüedad, se asocia al ámbito femenino".

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En su opinión, ello "encajaría con las evidencias epigráficas que apuntan a una participación activa de las mujeres en el santuario”. EFE

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