Desalojados por el incendio de la Vall d'Uixó (Castellón): "Dan ganas de llorar"

Nules (Castellón), 27 jul (EFE).- Varios de los vecinos de Artana (Castellón) desalojados por el incendio forestal de la Vall d'Uixó y que se encuentran temporalmente en el albergue abierto en Nules han coincidido en que nunca habían visto algo parecido por las llamas y que "dan ganas de llorar".

En declaraciones a EFE, Juan Vila ha explicado que, al aviso de la Guardia Civil, tuvo que salir casi a la carrera el pasado sábado "prácticamente con lo que llevábamos puesto" y que ya desde que bajaban del pueblo "daban ganas de llorar".

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Ha relatado que aunque las llamas no han alcanzado las casas del pueblo, sí está preocupado por lo que encontrará al regresar, sobre todo porque los alrededores han quedado calcinados y teme ya "no reconocer nada "al quemarse "el pulmón" de la sierra.

"No había visto esto nunca y dan ganas de llorar", ha repetido este vecino, quien ha destacado la buena acogida en el pabellón de Nules.

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En la misma línea, otra vecina, Caridad Lorente, ha relatado también a EFE que abandonó Artana junto a su madre, casi octogenaria y su hija de sólo 8 años, quienes pudieron bajar "con lo justo".

"La noticia nos cogió con mucho nervio porque te dicen que hay que desalojar 'ya'" y el camino habitual a Nules, por el Collao, estaba cerrado por el incendio, lo que obligó a dar un gran rodeo por Onda para hacer el viaje en unas dos horas "con la niña llorando".

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Ha relatado que el alcalde en funciones de Artana (debido a enfermedad del primer edil) les ha señalado que el pueblo está bien gracias a las barreras que se organizaron para evitar la entrada de las llamas, "aunque las montañas están todas quemadas".

"Las montañas (de la sierra de Espadán) están arrasadas. Yo vivo cerquita del campo de fútbol y al levantar la persiana veo la Umbría y ahora está todo quemado", se ha lamentado Caridad entre sollozos.

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Del albergue provisional en Nules, ha destacado la buena acogida, con personal especializado y médicos. "Los jóvenes de Cruz Roja están divirtiendo todo el día a los niños y no nos falta comida, medicinas ni atención, por lo que estamos agradecidas al pueblo de Nules", ha comentado. EFE