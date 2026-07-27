Espana agencias

Desalojados por el incendio de la Vall d'Uixó (Castellón): "Dan ganas de llorar"

Guardar
Google icon

Nules (Castellón), 27 jul (EFE).- Varios de los vecinos de Artana (Castellón) desalojados por el incendio forestal de la Vall d'Uixó y que se encuentran temporalmente en el albergue abierto en Nules han coincidido en que nunca habían visto algo parecido por las llamas y que "dan ganas de llorar".

En declaraciones a EFE, Juan Vila ha explicado que, al aviso de la Guardia Civil, tuvo que salir casi a la carrera el pasado sábado "prácticamente con lo que llevábamos puesto" y que ya desde que bajaban del pueblo "daban ganas de llorar".

PUBLICIDAD

Ha relatado que aunque las llamas no han alcanzado las casas del pueblo, sí está preocupado por lo que encontrará al regresar, sobre todo porque los alrededores han quedado calcinados y teme ya "no reconocer nada "al quemarse "el pulmón" de la sierra.

"No había visto esto nunca y dan ganas de llorar", ha repetido este vecino, quien ha destacado la buena acogida en el pabellón de Nules.

PUBLICIDAD

En la misma línea, otra vecina, Caridad Lorente, ha relatado también a EFE que abandonó Artana junto a su madre, casi octogenaria y su hija de sólo 8 años, quienes pudieron bajar "con lo justo".

"La noticia nos cogió con mucho nervio porque te dicen que hay que desalojar 'ya'" y el camino habitual a Nules, por el Collao, estaba cerrado por el incendio, lo que obligó a dar un gran rodeo por Onda para hacer el viaje en unas dos horas "con la niña llorando".

Ha relatado que el alcalde en funciones de Artana (debido a enfermedad del primer edil) les ha señalado que el pueblo está bien gracias a las barreras que se organizaron para evitar la entrada de las llamas, "aunque las montañas están todas quemadas".

"Las montañas (de la sierra de Espadán) están arrasadas. Yo vivo cerquita del campo de fútbol y al levantar la persiana veo la Umbría y ahora está todo quemado", se ha lamentado Caridad entre sollozos.

Del albergue provisional en Nules, ha destacado la buena acogida, con personal especializado y médicos. "Los jóvenes de Cruz Roja están divirtiendo todo el día a los niños y no nos falta comida, medicinas ni atención, por lo que estamos agradecidas al pueblo de Nules", ha comentado. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno vuelve a paralizar el decreto de alquileres para negociar con Junts y Podemos después del verano

El obstáculo sigue siendo Junts, que insiste en incorporar bonificaciones fiscales a los caseros. Podemos amenaza también con rechazarlo si se aceptan las propuestas del partido de Carles Puigdemont

El Gobierno vuelve a paralizar el decreto de alquileres para negociar con Junts y Podemos después del verano

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: la superficie quemada asciende a 172.400 hectáreas, 20.000 más que ayer

El fuego ha calcinado más de 50.000 hectáreas en la zona, lo que le convierte en el mayor que ha registrado España hasta la fecha

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: la superficie quemada asciende a 172.400 hectáreas, 20.000 más que ayer

“Mi vida es como la de una mujer de 80 años”: la revolución de quedarse en casa viendo películas en verano en vez de viajar y publicar en TikTok

Viajar dejó de ser solo vacaciones para convertirse en una forma de demostrar la suerte de poder hacerlo. Pero a medida que los viajes se democratizaron y se exhibieron masivamente en redes, perdieron parte de su exclusividad simbólica

“Mi vida es como la de una mujer de 80 años”: la revolución de quedarse en casa viendo películas en verano en vez de viajar y publicar en TikTok

De Ibiza a China pasando por Marbella: así son las vacaciones de los jugadores de la Selección española

Los ganadores del Mundial 2026 disfrutan de unos días de descanso antes de volver a incorporarse cada uno en sus respectivos equipos

De Ibiza a China pasando por Marbella: así son las vacaciones de los jugadores de la Selección española

Este es el sencillo gesto que cambió el rumbo de la medicina y de la salud de los pacientes

A mediados del siglo XIX, Ignaz Philipp Semmelweis, un médico húngaro que trabajaba en el hospital de maternidad de Viena, solucionó el gran problema de su planta: una de cada cinco madres primerizas moría tras el parto

Este es el sencillo gesto que cambió el rumbo de la medicina y de la salud de los pacientes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenan a seis meses de prisión a un soldado del Ejército de Tierra por insultar a su superior tras pedirle que se sometiese a un control de orina

Condenan a seis meses de prisión a un soldado del Ejército de Tierra por insultar a su superior tras pedirle que se sometiese a un control de orina

Interior prepara nuevas ‘barreras antinarcos’ 10 años después de la primera, que ha sufrido sabotajes y problemas ecológicos desde su construcción

Los incendios, una crisis que sigue sin culminar en un gran acuerdo político: del pacto de Estado de Sánchez al registro de pirómanos de Feijóo

Una empleada del crucero Disney Dream denuncia que otra compañera la intoxicó poniendo una sustancia en su botella de agua durante una escala en Vigo

Rescatan a un niño de ocho años que estaba sentado sobre un aparato de aire acondicionado de un piso 21 en Benidorm: detienen a su padre por dejarlo solo en casa

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Ponen a la venta un pazo gallego del siglo XVI por 850.000 euros: tiene una capilla propia

Tener hijos en España sale cada vez más caro: las familias con menores llevan dos décadas retrocediendo en su nivel de gasto relativo

Cómo se puede votar para elegir los próximos billetes de euros del Banco Central Europeo

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

DEPORTES

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

Estos fueron los ganadores de los combates de La Velada del Año VI: TheGrefg, Plex, RoRo, Edu Aguirre, Marta Díaz o Lit Killah

Así te hemos contado La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo