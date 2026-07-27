Espana agencias

Condenado un monitor a cuatro años de cárcel por abusar de dos menores durante un campamento

Guardar
Google icon
Imagen GSF4GYYW6NHRJJ3FTOUCPFO3YY

La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a un monitor a cuatro años de cárcel por abusar presuntamente de dos menores durante un campamento, además deberá abonar 4.000 euros a cada uno en concepto de indemnización.

Según la sentencia de la Sección Tercera de esta Audiencia Provincial, del 28 de abril, queda probado que el condenado era monitor de un campamento durante el fin de semana del 16 al 18 de septiembre de 2022. A dicho campamento acudieron niños y niñas que "dormían en habitaciones separadas", y el condenado "compartía el mismo cuarto que los niños.

PUBLICIDAD

Según continúa la sentencia, durante la primera noche del 16 al 17 de septiembre de 2022, el acusado, "aprovechando que los menores dormían, se aproximó a la litera donde dormía uno de los menores, que tenía 13 años de edad", y "con claro ánimo de satisfacer su propósito sexual, abusó de él, tocándole los genitales". Por otro lado, el procesado, "guiado por el mismo propósito se aproximó a la litera donde dormía otro de los menores, de once años de edad" y "también le toco sus genitales".

Asimismo, según el escrito, a la noche siguiente, del 17 al 18 de septiembre, el acusado "bajó todas las persianas del cuarto donde dormían los menores dejando el cuarto en oscuridad total y usó una silla para atrancar la puerta del cuarto de los menores", y "de nuevo, con el mismo propósito que el día anterior, se dirigió al menor de 13 años, pero este se lo impidió". Después, el acusado, y "siguiendo el mismo orden que la noche anterior, se dirigió a la litera donde dormía el menor de once, pero este "comenzó a moverse de un lado a otro impidiendo que el acusado pudiera abusar de él".

PUBLICIDAD

Tras ello, pasado un tiempo el menor de 13 años "se reencontró en una convivencia con el acusado" y "tras la situación de angustia vivida y al recordar lo sucedido, decidió contarlo a una monja amiga suya, que le animó a que finalmente le contara lo sucedido a sus padres". "Los menores a consecuencia de los hechos han experimentado cambios importantes en sus comportamientos", según indica la sentencia.

En consecuencia, el Juzgado de Instrucción número dos de Dos Hermanas (Sevilla) impuso al acusado la medida cautelar de prohibición de acercamiento a menos de 200 metros y prohibición de comunicación por cualquier medio con el menor de 13 años. Con anterioridad a la celebración del juicio oral, el acusado ingresó en la cuenta de depósitos y consignaciones de este tribunal la cantidad total de 8.000 euros para indemnizar los daños morales sufridos por los menores a consecuencia de los hechos.

Al comienzo del juicio oral, el acusado reconoció todos los hechos y se declaró responsable de los delitos atribuidos por el Ministerio Fiscal en el escrito de acusación, evitando que los menores y resto de testigos tuvieran que declarar sobre los hechos objeto de enjuiciamiento.

Por todo ello, la Audiencia Provincial ha condenado al monitor como autor penalmente responsable de dos delitos continuados de abuso sexual a menores de dieciséis años a dos años cada uno, un total de cuatro, de cárcel y prohibición de aproximarse a los menores a menos de 200 metros, de sus personas, de sus domicilios, centros escolares o de estudios, lugares de trabajo, "aunque no se encuentren allí", así como la prohibición de comunicarse con ellos o por cualquier medio o instrumento de cualquier tipo, incluidos los informáticos o telemáticos, durante un periodo de ocho años".

También es condenado a la inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad, por tiempo de diez años. Además, el acusado deberá indemnizar a cada menor, a través de sus representantes legales, en la cantidad de 4.000 euros por los daños morales ocasionados.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: los vecinos de Valdemaqueda reciben un Es-Alert para que desalojen el municipio ante el avance del fuego

La superficie quemada asciende a 172.400 hectáreas este lunes, 20.000 más que el domingo

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: los vecinos de Valdemaqueda reciben un Es-Alert para que desalojen el municipio ante el avance del fuego

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 27 julio

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 27 julio

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 27 julio

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 27 julio

Ayuso anuncia un plan de ayudas de 30 millones de euros para los afectados por los incendios: la Comunidad de Madrid pagará hasta un año de alquiler

La presidenta madrileña califica el incendio como “la mayor catástrofe natural de la historia de España”, con especial preocupación en el entorno del pantano de San Juan

Ayuso anuncia un plan de ayudas de 30 millones de euros para los afectados por los incendios: la Comunidad de Madrid pagará hasta un año de alquiler

Juana Rivas denuncia que lleva un año sin poder hablar con su hijo pequeño, bajo custodia del padre en Italia

Un tribunal ordenó entregar el menor al padre, pese a las sospechas de maltrato

Juana Rivas denuncia que lleva un año sin poder hablar con su hijo pequeño, bajo custodia del padre en Italia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso anuncia un plan de ayudas de 30 millones de euros para los afectados por los incendios: la Comunidad de Madrid pagará hasta un año de alquiler

Ayuso anuncia un plan de ayudas de 30 millones de euros para los afectados por los incendios: la Comunidad de Madrid pagará hasta un año de alquiler

El Gobierno vuelve a paralizar el decreto de alquileres para negociar con los grupos después del verano

Condenan a seis meses de prisión a un soldado del Ejército de Tierra por insultar a su superior tras pedirle que se sometiese a un control de orina

Interior prepara nuevas ‘barreras antinarcos’ 10 años después de la primera, que ha sufrido sabotajes y problemas ecológicos desde su construcción

Los incendios, una crisis que sigue sin culminar en un gran acuerdo político: del pacto de Estado de Sánchez al registro de pirómanos de Feijóo

ECONOMÍA

Qué hacer si has perdido la casa, el coche o el negocio en los incendios de Madrid, Toledo, Ávila o Castellón

Qué hacer si has perdido la casa, el coche o el negocio en los incendios de Madrid, Toledo, Ávila o Castellón

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Ponen a la venta un pazo gallego del siglo XVI por 850.000 euros: tiene una capilla propia

Tener hijos en España sale cada vez más caro: las familias con menores llevan dos décadas retrocediendo en su nivel de gasto relativo

Cómo se puede votar para elegir los próximos billetes de euros del Banco Central Europeo

DEPORTES

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

Estos fueron los ganadores de los combates de La Velada del Año VI: TheGrefg, Plex, RoRo, Edu Aguirre, Marta Díaz o Lit Killah

Así te hemos contado La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo