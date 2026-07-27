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Comuns, dispuesto a asumir rebajas fiscales a propietarios en el decreto de vivienda

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Barcelona, 27 jul (EFE).- Comuns está dispuesto a asumir rebajas fiscales para los propietarios de vivienda con tal de salvar el decreto que el Consejo de Ministros aprobará este martes, según ha explicado su portavoz y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello.

En una rueda de prensa en la sede del partido, Pisarello ha hecho referencia al decreto ley que se aprobará este martes para contener el precio de los alquileres y aumentar la oferta de vivienda asequible, con medidas como la prórroga de dos años de los contratos que venzan antes del 30 de junio de 2028, la regulación del alquiler de temporada y de habitación y beneficios fiscales a los caseros que bajen la renta.

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Ha lamentado lo "mucho" que ha costado que el PSOE aceptara introducir las demandas de su formación, lo que finalmente se ha conseguido.

Pisarello ha señalado que la "condición" que fijan Junts y el PNV para dar su apoyo a esta norma en la Cámara Baja es que esta se acompañe de un "paquete fiscal que favorezca a los propietarios".

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Es algo con lo que Comuns no está de acuerdo, ya que según su punto de vista lo que debe hacerse es incrementar los impuestos a grandes tenedores y fondos buitre, más que rebajar lo que pagan los propietarios.

Con todo, y dado que su "prioridad" son las familias que padecen la crisis de la vivienda, Comuns está dispuesto a aceptar lo que reclaman Junts y PNV, ha asegurado.

"Mientras haya legislatura, todas las fuerzas políticas debemos demostrar que somos útiles", ha defendido Pisarello, que ha avisado que las medidas contenidas en el decreto son de "emergencia" y beneficiarían a un total de cuatro millones de personas.

En el pasado, Comuns ha apelado en diversas ocasiones a Junts para que dé su apoyo a medidas del ámbito de la vivienda, sin obtener el resultado esperado.

Pisarello ha dicho que, en este caso, "el PNV es la fuerza política que puede liderar este acuerdo", ya que en Euskadi aplica algunas medidas en consonancia con lo que pretende el decreto. EFE

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