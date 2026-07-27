Atendidas unas 120 personas, ninguna grave, por el incendio en el metro de Barcelona

Guardar

Barcelona, 27 jul (EFE).- El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido a unas 120 personas, ninguna de ellas grave, por el incendio en la catenaria de la línea 1 del metro de Barcelona que ha obligado a desalojar la estación de Glòries y a cerrar la de El Clot.

Según ha informado el SEM, por este incendio los equipos de emergencias sanitarias han valorado la situación de unas 120 personas, si bien ninguna de ellas reviste gravedad.

PUBLICIDAD

El SEM ha activado a 19 ambulancias para atender a las personas afectadas por esta incidencia, provocada por un incendio originado hacia las 16.00 horas en la catenaria de la línea 1 del Metro, que ha obligado a desalojar la estación de Glòries y a cerrar la del Clot. EFE.

(Foto) (Vídeo)