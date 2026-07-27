Aragón suprime la asignación que reciben los menores extranjeros no acompañados

Zaragoza, 27 jul (EFE).- El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha ordenado suprimir la asignación que reciben los menores extranjeros no acompañados que se encuentran en centros de acogida de la región.

La Consejería ha indicado este lunes que este gasto, que Nolasco califica de "propinas", se ha venido pagando con cargo al Presupuesto de la comunidad, que no cuenta con soporte reglado y que se abonan de forma semanal y fija, con el mismo importe a todos los menores extranjeros no acompañados acogidos en centros del Gobierno de Aragón.

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Estas ‘propinas’, según la Consejería, ascendían a 17 euros semanales para cada menor, de forma fija.

La supresión de esta asignación se ha articulado mediante una instrucción interna dictada de forma coordinada entre el director general de Desregulación, Raúl López, y la directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Marta Tejero. EFE

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