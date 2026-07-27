Adelante supera al PSOE como segunda opción para solucionar los problemas en Andalucía

Sevilla, 27 jul (EFE).- Adelante Andalucía ha superado al PSOE como segunda opción para solucionar los problemas de los andaluces, según el último barómetro de la Fundación Centra, que sitúa al PP como primera fuerza en este ámbito.

Según la encuesta, el 26,7 % de los andaluces eligen al Partido Popular como el partido que mejor respuesta puede dar a los problemas de los andaluces seguido por Adelante Andalucía, a quien seleccionan el 16,5 % de los encuestados.

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Por detrás queda el PSOE, con el 12,3 % de las respuestas y Vox, a quien eligen el 9,4 % de los encuestados.

Por Andalucía es la opción del 5 % de los andaluces y el 18,6 % de los preguntados aseguran que ningún partido puede dar solución a los principales problemas de la comunidad.

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Como referencia, en el barómetro del Centra del pasado mes de marzo, antes de las elecciones regionales del 17 de mayo, los andaluces eligieron al PP como partido que mejor podía solucionar sus problemas, con el 22,8 % de las respuestas, seguido del PSOE, con el 18,1%.

Según el barómetro del mes de junio, los andaluces se definen ideológicamente de centro derecha puesto que, siendo el 1 la extrema izquierda y el 10 la extrema derecha, la media de las respuestas está en 5,23, mientras que los partidos que generan más simpatía son el PP (25,4 %) y PSOE (16,3 %). EFE

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