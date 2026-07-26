Tunick plasma el gran espectro de la identidad LGTBIQ+ en una escultura humana multicolor

Las Palmas de Gran Canaria, 26 jul (EFE).- El artista neoyorquino Spencer Tunick ha plasmado este domingo ante la catedral de Santa Ana, en el casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria, "el gran espectro de la identidad LGTBIQ+" en una gran escultura formada por unos 500 cuerpos desnudos y pintados con los colores del arcoiris.

Con las primeras luces del día y ayudado de un megáfono, el artista ha empezado a dar directrices desde la azotea de las Casas Consistoriales a los voluntarios, congregados en las inmediaciones desde las 05.00 horas para teñir sus cuerpos con pintura en crema que se han untado de pies a cabeza para formar grupos de colores negro, marrón, turquesa, rosa, blanco, rojo, naranja, amarillo, verde, añil y violeta.

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En un ambiente de euforia colectiva y en medio de vítores y aplausos, los integrantes de esta instalación, denominada'Gran Spectrum', han comenzado a llegar a la plaza de Santa Ana a las 07.47 horas con los brazos pegados al cuerpo para situarse en el centro y formar filas monocolores, separadas entre sí por la distancia que han marcado abriendo los brazos.

Una vez conformada la bandera del arcoiris, Tunick ha pedido a sus colaboradores que miraran hacia él, es decir, que dieran la espalda a la catedral de Santa Ana, posición con la que el fotógrafo ha iniciado su acción artística con la que ha pretendido rendir homenaje a la comunidad LGTBI por considerar que "necesita todo el apoyo en el futuro".

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"Donde quiera que los cuerpos sean aceptados, desnudos, al unísono, y no separados, es un paso adelante hacia el futuro. Me siento muy afortunado de que todos los participantes parezcan haber disfrutado. Todos se están tomando selfies entre sí con sus diferentes colores, es muy divertido", ha comentado exhausto a los periodistas tras finalizar su creación, para la que ha recurrido a dos localizaciones del barrio de Vegueta.

Tunick ha pedido luego al medio millar de voluntarios que le han ayudado a cumplir este "sueño" que miraran de frente al templo, en cuyas calles adyacentes comenzaban a darse cita decenas de feligreses que esperaban para participar, a partir de las 10.00 horas, en la misma en honor a la patrona del Consejo de Hermandades, Cofradías y Patronazgos de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Ana.

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Como el acceso a la catedral aún permanecía cortado con vallas porque el trabajo del neoyorquino no había finalizado, sino cambiado de ubicación para proseguir, sin prensa, en la plaza del Pilar Nuevo y en las escalinatas situadas frente a la Casa de Colón, el dean y el propio obispo de Canarias, José Mazuelos, han pedido a la organización de esta iniciativa artística y a la Policía Local que habilitaran un pasillo para facilitar el desarrollo de la eucaristía.

El prelado ha advertido, no obstante, a los periodistas que su presencia en la puerta de la catedral no era en señal de protesta por lo que estaba aconteciendo en la plaza, una acción con la que ha asegurado "estar de acuerdo".

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Con la misma en honor a Santa Ana iniciada y las fotografías que Tunick ha querido hacer en privado en el entorno de la Casa de Colón realizadas, han comenzado a dispersarse, ya vestidos, las decenas de personas tenidas de hasta once colores diferentes.

Alejandro Medina, uno de ellos, ha contado que se registró como voluntario para participar en la iniciativa de este artista internacional animado por una amiga, y ha asegurado que ha sido una experiencia que repetiría y de la que ha destacado la idea de "juntar grupos sociales" diferentes.

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Ana Losada ha explicado que otra amiga que había participado en un evento de Tunick en Barcelona fue quien le habló de este fotógrafo y le empujó a superar el "pudor" y la "vergüenza" y atraer este domingo a Santa Ana a más conocidos, con los que finalmente ha podido "hablar", a través de sus cuerpos pintados, de la realidad LGTBIQ+, "que cada vez está menos en boga y yendo para atrás".

Casi sin poder hablar, por la emoción "de formar parte de esta manera de un lugar con tanta historia", como es Santa Ana, Octavio Macías también se ha felicitado de haber sido una pieza de este "Gran Spectrum" con el que Spencer Tunick ha dado forma a "unas hermosas obras escultóricas" para reivindicar "la inclusión en el arte, la inclusión en la igualdad y la inclusión en la mera libertad de estar en público y entre tus vecinos". EFE

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