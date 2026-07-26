Sémper plantea ir "paso a paso" antes de hablar de un pacto contra la emergencia climática

San Sebastián, 26 jul (EFE).- El dirigente del PP Borja Sémper ha señalado este domingo que no es el momento de hablar de un pacto de Estado contra la emergencia climática, como ha propuesto Pedro Sánchez, pues opina que hay que ir "paso a paso" y que ahora la prioridad es seguir luchando contra el fuego en las comunidades afectadas por los incendios.

El declaraciones a los periodistas en San Sebastián, el vicesecretario de Cultura y Deporte del PP, ha señalado que, en septiembre del año pasado, su partido hizo una propuesta "de 50 medidas relacionadas con la lucha contra el fuego, para mejorar la actuación en el entorno rural, que fueron aprobadas en el Senado, pero a las que ni el Gobierno ni el PSOE han querido responder".

PUBLICIDAD

"El cambio climático es cierto, es una amenaza real, pero yo me pregunto: ¿Ya está, nos quedamos ahí? ¿Es que no hay que hacer actuaciones en el medio rural? ¿Es que no tenemos que hablar en España de qué sucede con el entorno rural y cómo estamos permitiendo o no que nuestros agricultores y ganaderos puedan intervenir también en los montes? ¿Es que no podemos hacer un debate sereno que trascienda del eslogan?", ha subrayado.

Ha dicho que a veces tiene "la sensación" de que lo rural "importa poco porque las leyes se hacen desde la ciudad", cuando "convendría actuar sobre estas materias, en lo urgente, en lo material, en lo concreto, más allá de enarbolar banderas ideológicas, que son legítimas". "Pero habrá tiempo para esto", ha apostillado.

PUBLICIDAD

Ha dado las gracias a todas las personas, instituciones y organismos que están trabajando estos días en los incendios que están arrasando miles de hectáreas en varias provincias españolas y se ha congratulado de que las distintas administraciones estén "comprometidas en la lucha contra el fuego y, sobre todo, en defensa de la vida de las personas y en tratar de minimizar los daños personales".

"Lamentablemente la política no es siempre útil, pero ahora todas las administraciones están luchando codo con codo contra el fuego. Eso es para mí lo más relevante que está pasando en España", ha remarcado.

PUBLICIDAD

Sémper ha recalcado que "cuando las cosas no se hacen bien conviene señalarlo, pero cuando la política está a la altura, y en este caso lo está siendo, conviene también resaltarlo", aunque cree que hay políticos a los que les "molesta" que se esté dando "está coordinación y relación óptima entre administraciones".

El político vasco, al que acompañaban la presidenta de los populares guipuzcoanos, Muriel Larrea, y el portavoz del partido en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Mikel Lezama, ha destacado la labor de sus compañeros en Euskadi, de un PP vasco que "levantó la voz cuando le acechó la corrupción".

PUBLICIDAD

"Me preocupa mucho que se esté normalizando por parte del poder la corrupción, que se esté minimizando la corrupción que acecha al Gobierno solo porque es del PSOE. Tenemos a un Partido Socialista acechado por la corrupción y resulta que te asomas a la actualidad, a las manifestaciones del Gobierno y lo que quieren es normalizar la corrupción. Eso es inaceptable, trasciende la política", ha enfatizado.

"Esto también cambiará y ese es el compromiso de Alberto Núñez Feijóo", ha afirmado el dirigente popular, convencido de que, en septiembre, "comenzará el último ciclo del sanchismo que desembocará en unas elecciones" que ganará su formación, porque "no se puede resistir en Moncloa a cualquier precio". EFE

PUBLICIDAD

(foto)