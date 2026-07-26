Rescatan a menor sentado en un aparato de aire acondicionado en una planta 21 en Benidorm

Benidorm (Alicante), 26 jul (EFE).- Agentes de la Policía Local de Benidorm (Alicante) han detenido al padre de un menor de unos 8 años que había sido rescatado tras ser localizado sentado sobre un aparato de aire acondicionado instalado en la fachada de la planta 21 de un edificio de esa localidad.

Los hechos comenzaron sobre las 23:00 horas de este sábado, cuando el conserje de un edificio de Benidorm alertó a la Policía tras recibir el aviso de un vecino que había observado al niño en una situación de grave peligro.

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Una primera comprobación no permitió localizar al menor, por lo que los agentes continuaron las gestiones para acceder a la vivienda y verificar la información, ha informado la Policía Local.

Con la colaboración de un vecino, los policías pudieron acceder al balcón del apartamento contiguo, desde donde comprobaron que el menor permanecía sentado sobre el aparato exterior del aire acondicionado, en el piso 21, con un evidente riesgo de precipitarse al vacío.

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Ante la extrema gravedad de la situación, uno de los agentes sujetó al niño por un brazo para impedir su caída, mientras otro policía aseguraba al compañero debido al riesgo que ambos corrían.

El menor fue mantenido sujeto en todo momento hasta que pudo ser puesto definitivamente a salvo.

Durante la intervención se solicitó el apoyo urgente del Consorcio Provincial de Bomberos, aunque antes de su llegada, el conserje consiguió una copia de las llaves del apartamento turístico, permitiendo a los agentes acceder al interior de la vivienda y recatar al menor.

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En la inspección realizada para localizar a los responsables del niño, los agentes hallaron documentación personal del menor, incluyendo un pasaporte búlgaro, una tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida y diversa documentación que permitió identificar a su padre.

Posteriormente, el progenitor regresó al edificio, momento en el que fue detenido y trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes.

Según manifestó, el menor presenta un trastorno del espectro autista y había permanecido solo en la vivienda mientras él salió a realizar unas compras.

Las diligencias fueron remitidas a la autoridad judicial competente para el esclarecimiento de los hechos. EFE

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