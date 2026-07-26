Espana agencias

Rescatan a menor sentado en un aparato de aire acondicionado en una planta 21 en Benidorm

Guardar
Google icon

Benidorm (Alicante), 26 jul (EFE).- Agentes de la Policía Local de Benidorm (Alicante) han detenido al padre de un menor de unos 8 años que había sido rescatado tras ser localizado sentado sobre un aparato de aire acondicionado instalado en la fachada de la planta 21 de un edificio de esa localidad.

Los hechos comenzaron sobre las 23:00 horas de este sábado, cuando el conserje de un edificio de Benidorm alertó a la Policía tras recibir el aviso de un vecino que había observado al niño en una situación de grave peligro.

PUBLICIDAD

Una primera comprobación no permitió localizar al menor, por lo que los agentes continuaron las gestiones para acceder a la vivienda y verificar la información, ha informado la Policía Local.

Con la colaboración de un vecino, los policías pudieron acceder al balcón del apartamento contiguo, desde donde comprobaron que el menor permanecía sentado sobre el aparato exterior del aire acondicionado, en el piso 21, con un evidente riesgo de precipitarse al vacío.

PUBLICIDAD

Ante la extrema gravedad de la situación, uno de los agentes sujetó al niño por un brazo para impedir su caída, mientras otro policía aseguraba al compañero debido al riesgo que ambos corrían.

El menor fue mantenido sujeto en todo momento hasta que pudo ser puesto definitivamente a salvo.

Durante la intervención se solicitó el apoyo urgente del Consorcio Provincial de Bomberos, aunque antes de su llegada, el conserje consiguió una copia de las llaves del apartamento turístico, permitiendo a los agentes acceder al interior de la vivienda y recatar al menor.

En la inspección realizada para localizar a los responsables del niño, los agentes hallaron documentación personal del menor, incluyendo un pasaporte búlgaro, una tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida y diversa documentación que permitió identificar a su padre.

Posteriormente, el progenitor regresó al edificio, momento en el que fue detenido y trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes.

Según manifestó, el menor presenta un trastorno del espectro autista y había permanecido solo en la vivienda mientras él salió a realizar unas compras.

Las diligencias fueron remitidas a la autoridad judicial competente para el esclarecimiento de los hechos. EFE

sys/ca/jla

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: el fuego declarado en Ávila se convierte en el mayor de la historia de nuestro país con 50.000 hectáreas quemadas

Se reanudan las labores aéreas de extinción con una previsión meteorológica más favorable en Madrid y Ávila, aunque el fuego continúa sin estabilizarse

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: el fuego declarado en Ávila se convierte en el mayor de la historia de nuestro país con 50.000 hectáreas quemadas

Las vacaciones de lujo de Nico Williams en una villa de cuatro millones de euros en Marbella: con los servicios de un hotel cinco estrellas sin salir de casa

El futbolista descansa tras el Mundial 2026 en un complejo residencial al que acostumbra a invitar a sus padres y amigos

Las vacaciones de lujo de Nico Williams en una villa de cuatro millones de euros en Marbella: con los servicios de un hotel cinco estrellas sin salir de casa

La receta de huevos turcos perfecta para desayunar: un plato fácil, vistoso y diferente

Se trata de una opción recomendable y completa para variar un poco en las primeras horas del día

La receta de huevos turcos perfecta para desayunar: un plato fácil, vistoso y diferente

Sentadilla isométrica, un ejercicio ideal para fortalecer las piernas y endurecer los glúteos

Es ideal para tonificar tus músculos y mejorar el equilibrio

Sentadilla isométrica, un ejercicio ideal para fortalecer las piernas y endurecer los glúteos

Cómo se puede votar para elegir los próximos billetes de euros del Banco Central Europeo

Cualquier persona puede acceder al proceso de votación, ya que no requiere registro previo

Cómo se puede votar para elegir los próximos billetes de euros del Banco Central Europeo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una empleada del crucero Disney Dream denuncia que otra compañera la intoxicó poniendo una sustancia en su botella de agua durante una escala en Vigo

Una empleada del crucero Disney Dream denuncia que otra compañera la intoxicó poniendo una sustancia en su botella de agua durante una escala en Vigo

Rescatan a un niño de ocho años que estaba sentado sobre un aparato de aire acondicionado de un piso 21 en Benidorm: detienen a su padre por dejarlo solo en casa

Granada registra un terremoto de magnitud 3,7 con epicentro en Ogíjares

La Justicia deniega a un menor ucraniano el permiso de residencia extraordinario para los extranjeros afectados por la DANA: no estaba empadronado

Estas son las 39 carreteras que permanecen cortadas en España por los incendios: Toledo y Ávila concentran la mayoría de los cierres

ECONOMÍA

Cómo se puede votar para elegir los próximos billetes de euros del Banco Central Europeo

Cómo se puede votar para elegir los próximos billetes de euros del Banco Central Europeo

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

España gastó hasta 6.700 millones en apagar incendios en 2025 y en lo que va de 2026 ya duplica las hectáreas quemadas en el mismo periodo

Una empresa denuncia a una empleada por cobrar el sueldo mientras trabajaba en un restaurante durante la baja y le pide 18.000 euros: la Justicia la absuelve

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

DEPORTES

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

Estos fueron los ganadores de los combates de La Velada del Año VI: TheGrefg, Plex, RoRo, Edu Aguirre, Marta Díaz o Lit Killah

Así te hemos contado La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo

Alejandro Grimaldo y Pedro Porro, campeones del mundo, están en La Velada del Año VI: “Me pegaría con Cucurella”