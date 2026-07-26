Remco Evenepoel, un paso al frente en su tercer Tour

París, 26 jul (EFE).- En su tercera participación en el Tour de Francia, el doble campeón olímpico belga Remco Evenepoel dio un salto al frente con el segundo puesto en el podio de París y dos triunfos de etapa, una en montaña, hasta ahora su talón de aquiles.

Evenepoel (Aalst, 26 años) debutó en 2024 con un tercer puesto, en 2025 se retiró y en 2026 acompañó en el podio a Tadej Pogacar como vencedor y al mexicano Isaac del Toro, tercero.

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"Es la primera vez que termino el Tour en París, ya que en 2024 finalizó en Niza, y estar aquí en el podio es algo maravilloso. Estoy al lado del hombre que está igualando el récord de victorias, y eso es aún mejor. Es un momento inolvidable", dijo emocionado el triple campeón del mundo de contrarreloj.

Un segundo puesto acompañado por dos triunfos de etapa, una en la crono individual y otra ante Pogacar en el final en alto de Plateau de Solaison, una especie de confirmación como corredor para grandes vueltas.

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"No sé si se trata de una reivindicación, eso se lo dejo a ustedes los periodistas. Mi objetivo profesional es terminar en el podio de tantas grandes vueltas como sea posible e intentar ganarlas", afirmó.

Evenepoel añadió que "no podía dejar que esto se me escapara. En ese sentido, este resultado me dio la razón."

"Sé que algunas de las críticas sobre mi desempeño en las carreras de montaña esta primavera estaban justificadas, pero la primavera se centró en Flandes y Lieja. El resto del tiempo estuve enfocado en el Tour y en lo que está por venir. Ahora he logrado uno de mis principales objetivos".

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"Puedo soñar y aspirar a este tipo de victorias, vamos a ver qué pasa en la próxima gran vuelta", concluyó. EFE