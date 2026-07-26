Realojan a las tres poblaciones evacuadas por el incendio de Murias de Ponjos (León)

León, 26 jul (EFE).- El CECOPI ha decidido realojar a los vecinos de las localidades de Andarraso, Rosales y Folloso, un total de 37, que todavía se encontraban evacuados por el incendio de Murias de Ponjos (León), cuyo Índice de Gravedad Potencial se ha bajado de 2 a 1 ya que no existe amenaza para las poblaciones.

Tras la reunión del CECOPI, el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha destacado que ya no hay poblaciones desalojadas por el incendio, debido a que "se ha trabajado muy bien a lo largo de la jornada con medios terrestres y aéreos y se ha liquidado de llamas la zona noroeste, aunque aún quedan unos 500 metros abiertos en el norte, que se tendrán que apagar de forma manual".

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Diego ha advertido de que, aunque todavía existen puntos calientes, "la evolución ha sido muy favorable, a pesar de los cual se mantendrá la vigilancia por posibles reproducciones".

Una situación favorable que también ha extendido al incendio de Quintela, que debido a las altas temperaturas y viento en la zona se reactivó de nuevo este domingo, lo que supuso la declaración del Índice de Gravedad Potencial 1 por prever que se tardará más de 12 horas en su extinción y porque se dirigía hacia la población de Balboa.

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Diego ha resaltado que el rápido trabajo de los medios de extinción ya presentes en la zona ha impedido el avance virulento de las llamas, consiguiendo abrir al tráfico la carretera LE-723, y con la previsión de que en las próximas horas el incendio se pueda dar por totalmente controlado. EFE

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