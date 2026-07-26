PP asegura que el PNV "está en el mismo equipo" que quienes sabotearon la pantalla de Bilbao en la final del Mundial

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, asegura que el PNV está "en el mismo equipo" que las personas que "intentaron sabotear" el pasado domingo la pantalla gigante instalada por su partido en Bilbao para seguir la final del Mundial de Fútbol, y ha acusado al Departamento de Seguridad de haberles dejado "solos". Además, sostiene que en Euskadi existe un creciente deseo de vivir con "libertad y naturalidad" el apoyo a la selección española de fútbol.

En una entrevista concedida a El Correo, recogida por Europa Press, De Andrés asegura que durante los últimos días "todos" han visto más camisetas de la selección española en Euskadi, "particularmente, los que no les gustan, de ahí la reacción tan violenta que han tenido".

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A su juicio, esta situación responde a que "el País Vasco no se ha quedado al margen de lo que está ocurriendo en Europa y realmente en todo el mundo", por lo que afirma que "el nacionalismo ha entrado en el juego de la izquierda radical" y sostiene que "es un juguete más, como el feminismo, el ecologismo o el fenómeno LGTBI". "Todos esos juguetitos están en declive porque los han manoseado y utilizado de tal manera que ya no convencen", añade.

El dirigente popular defiende que "los vascos siempre hemos seguido a La Roja", como, según ha dicho, reflejan las audiencias televisivas "máximas", aunque durante mucho tiempo "no convenía socialmente sentir pasión y disfrutar con ese equipo".

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Sin embargo, cree que "ahora la gente ha reflexionado y está harta de la presión nacionalista que llevamos soportando aquí toda la vida", por lo que existe "un deseo de vivir todo esto con libertad y naturalidad", especialmente "entre los jóvenes".

Respecto a los incidentes registrados antes de la final del Mundial en Doña Casilda, donde el PP instaló una pantalla gigante para ver la final entre España y Argentina, asegura que no habría actuado "mejor de lo que lo hicieron mis compañeros" y expresa sentirse "muy orgulloso de ellos", en especial de la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Esther Martínez.

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Asimismo, reitera sus críticas al operativo desplegado por el Departamento de Seguridad al afirmar que "nos dejaron solos... una vez más". En este sentido, cuestiona que la Ertzaintza desconociera lo que podía ocurrir "si había llamamientos en redes sociales desde días atrás".

De Andrés señala además al PNV al asegurar que, mientras se producían esos incidentes, "esa mañana se fue a Bergara a diseñar el futuro de Euskadi con Bildu, con los mismos que nos intentaron apalear a la tarde". "Nos dejó vendidos ante esa gentuza", dice.

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También afirma que el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, no le ha llamado ni a él "ni a nadie del PP", y pide explicaciones e información sobre los participantes en los altercados. "Queremos saber cuántos eran, su edad y su origen, porque son datos que nos pueden ayudar a entender quiénes son los que están en primera fila de la pelea borroka", exige..

Preguntado por ese "origen", explica que "básicamente son los mismos de siempre, pero es verdad que se ha visto a inmigrantes en esas manifestaciones". Además, asegura que "hay sinergias entre todo ese fenómeno propalestina que secunda la izquierda abertzale y el nacionalismo vasco".

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Frente a la defensa realizada por el Departamento de Seguridad del dispositivo policial, al sostener que tanto la pantalla gigante como la manifestación convocada pudieron celebrarse, el líder del PP vasco replica que "la pantalla se celebró porque hubo gente del PP que impidió que los radicales la tiraran y rompieran el equipo electrónico".

"No hicieron más porque ahí estuvo la gente del PP, no por el despliegue de la Ertzaintza", afirma, para añadir que "lo que Seguridad hizo fue garantizar que unos borrokas y gente violenta se manifestaran en contra de nuestra libertad".

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Tras las declaraciones de la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, pidiendo al PP que no aprovechara políticamente las agresiones, De Andrés ha evitado responder de forma directa --"no me sale nada elegante"--, aunque posteriormente ha defendido que, "si Seguridad comete errores, lo vamos a decir".

"¿Se cree la portavoz que este asunto no tiene contenido político? Lo sabe perfectamente, precisamente por eso mismo no le gusta, porque está en el mismo equipo de los que intentaron sabotearnos", manifiesta.

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Preguntado expresamente por si incluía al PNV en ese "equipo", asegura que "sí, le recuerdo con quién estaba esa mañana en Bergara. Y por la tarde, cuando tenían que dar la cara con los servicios de seguridad para que la gente pudiera ejercer su libertad, desaparecen. Claro que están en el mismo equipo".

VASCO Y ESPAÑOL

En relación con la decisión del Ayuntamiento de Bilbao de no instalar una pantalla gigante para seguir la final, sostiene que el nacionalismo "basa su discurso en crear una incompatibilidad entre sentirse vasco y español". Según dice, esa ha sido "su estrategia, crear siempre frustración y enfado con España", mientras que "La Roja se la desmonta porque la gente se identifica con ese equipo y porque potencia la comunicación natural entre los españoles". "Eso al PNV le rechina porque lo que quiere es que Euskadi y España sean incompatibles", añade.

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Sobre la decisión del Lehendakari, Imanol Pradales, de no recibir a los jugadores vascos de la selección española, reconoce que era "lo que esperaba", aunque admite sentirse "decepcionado".

En este sentido, acusa tanto a Pradales como al presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, de elogiar "siempre a los vascos de la diáspora recordando su vinculación con Euskadi", mientras que "crean distancia, alejamiento y pérdida de vinculación con los lugares de donde ellos mismos proceden".

"Han roto toda su vinculación emocional con su origen. Y eso no es natural. Tendrían que sacudirse los prejuicios y vivir con naturalidad esos lazos", explica De Andrés.