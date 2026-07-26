Pogacar gana el Tour más rápido de la historia: 43,227 km/h

París, 26 jul (EFE).- El quinto Tour de Francia de Tadej Pogacar se cerró con otro récord, ya que firmó la media de velocidad más rápida de la historia, 43,227 km/h, superando el registro de 2025 (42,728 km/h).
Los 6 últimas ediciones del Tour figuran en el top siete de las más rápidas de la historia. El Tour 2025 fue el primero en franquear la barrera de los 41 km/h (41,654). El registro de los 40 por hora se superó en 1999 (40,276)
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. Los tres Tours más rápidos de la historia:
.1. 2026 (Vencedor Tadej Pogacar): 43,227 km/h
.2. 2025 (Vencedor Tadej Pogacar): 42,728 km/h
.3. 2022 (Vencedor Jonas Vingegaard): 42,026 km/h. EFE
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