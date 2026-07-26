Muere un hombre de 63 años al caer por una ladera en el Parque Nacional de Ordesa (Huesca)

Zaragoza, 26 jul (EFE).- Un senderista de 63 años, vecino de Gipuzkoa, ha fallecido este domingo al caer por una ladera de gran pendiente en la senda de Los Cazadores, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en el término municipal de Torla (Huesca)

Según ha informado la Guardia Civil, el suceso ha ocurrido en torno a las 11.15 horas cuando una piedra ha impactado sobre el senderista, que iba acompañado de dos personas, lo que ha provocado que se precipitara por una ladera de gran pendiente.

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Tras recibir el aviso, la Guardia Civil ha activado a efectivos de los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Boltaña, a la unidad Aérea de Benasque y a un médico del 061, que han localizado al senderista fallecido.

El cuerpo ha sido evacuado en la aeronave hasta la helisuperficie de Boltaña, donde le esperaban los servicios funerarios para su traslado al Hospital Provincial de Huesca. EFE

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