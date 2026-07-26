Espana agencias

Morant llama a un pacto de Estado contra la emergencia climática para parar los incendios

Guardar
Google icon

València, 26 jul (EFE).- La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha afirmado que los graves incendios forestales que arrasan estos días extensas zonas de varias provincias del país evidencian el cambio climático, por lo que considera necesario y urgente en España un pacto de Estado contra la emergencia climática para parar este tipo de incendios.

Según ha asegurado Morant tras asistir esta tarde en la reunión del Cecopi celebrada con motivo del incendio forestal declarado en Vall d'Uixó (Castellón), aún sin control y que deja ya 6.500 hectáreas quemadas y 16.000 desalojados, España lleva ya mucho tiempo en el que cada año supera el año anterior en incendios, y este asunto "nos lo tenemos que tomar en serio".

PUBLICIDAD

"La evidencia científica dice que el cambio climático está afectando a estos fenómenos, y no podemos negarlo, porque lo que se niega no se puede combatir, y, por tanto, creo que debemos de estar todos en un pacto de Estado contra la emergencia climática", ha señalado.

"Este pacto debería establecer cuáles son las prioridades y las medidas necesarias para hacer que estos fenómenos tengan el menor impacto posible y para luchar contra ese cambio climático que está provocado por la actividad humana y intentar reducirlo lo máximo posible", ha especificado.

PUBLICIDAD

A su juicio, en momentos como este, en el que "estamos viendo arder media España", tenemos que ser conscientes de que "no puedo pasar este verano y olvidarnos de esto", y ha llamado a "trabajar en serio hasta el próximo verano para luchar contra el cambio climático". EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: el fuego declarado en Ávila se convierte en el mayor de la historia de nuestro país con 50.000 hectáreas quemadas

Se reanudan las labores aéreas de extinción con una previsión meteorológica más favorable en Madrid y Ávila, aunque el fuego continúa sin estabilizarse

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: el fuego declarado en Ávila se convierte en el mayor de la historia de nuestro país con 50.000 hectáreas quemadas

Resultados ganadores del Super Once del 26 julio

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados ganadores del Super Once del 26 julio

Ensalada de calabaza, queso y nueces: una receta saludable y con una textura llamativa para sorprender a tus invitados

Es una receta que combina sabores dulces y salados

Ensalada de calabaza, queso y nueces: una receta saludable y con una textura llamativa para sorprender a tus invitados

Las vacaciones de lujo de Nico Williams en una villa de cuatro millones de euros en Marbella: con los servicios de un hotel cinco estrellas sin salir de casa

El futbolista descansa tras el Mundial 2026 en un complejo residencial al que acostumbra a invitar a sus padres y amigos

Las vacaciones de lujo de Nico Williams en una villa de cuatro millones de euros en Marbella: con los servicios de un hotel cinco estrellas sin salir de casa

La receta de huevos turcos perfecta para desayunar: un plato fácil, vistoso y diferente

Se trata de una opción recomendable y completa para variar un poco en las primeras horas del día

La receta de huevos turcos perfecta para desayunar: un plato fácil, vistoso y diferente
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una empleada del crucero Disney Dream denuncia que otra compañera la intoxicó poniendo una sustancia en su botella de agua durante una escala en Vigo

Una empleada del crucero Disney Dream denuncia que otra compañera la intoxicó poniendo una sustancia en su botella de agua durante una escala en Vigo

Rescatan a un niño de ocho años que estaba sentado sobre un aparato de aire acondicionado de un piso 21 en Benidorm: detienen a su padre por dejarlo solo en casa

Granada registra un terremoto de magnitud 3,7 con epicentro en Ogíjares

La Justicia deniega a un menor ucraniano el permiso de residencia extraordinario para los extranjeros afectados por la DANA: no estaba empadronado

Estas son las 39 carreteras que permanecen cortadas en España por los incendios: Toledo y Ávila concentran la mayoría de los cierres

ECONOMÍA

Cómo se puede votar para elegir los próximos billetes de euros del Banco Central Europeo

Cómo se puede votar para elegir los próximos billetes de euros del Banco Central Europeo

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

España gastó hasta 6.700 millones en apagar incendios en 2025 y en lo que va de 2026 ya duplica las hectáreas quemadas en el mismo periodo

Una empresa denuncia a una empleada por cobrar el sueldo mientras trabajaba en un restaurante durante la baja y le pide 18.000 euros: la Justicia la absuelve

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

DEPORTES

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

Estos fueron los ganadores de los combates de La Velada del Año VI: TheGrefg, Plex, RoRo, Edu Aguirre, Marta Díaz o Lit Killah

Así te hemos contado La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo

Alejandro Grimaldo y Pedro Porro, campeones del mundo, están en La Velada del Año VI: “Me pegaría con Cucurella”