Morant llama a un pacto de Estado contra la emergencia climática para parar los incendios

València, 26 jul (EFE).- La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha afirmado que los graves incendios forestales que arrasan estos días extensas zonas de varias provincias del país evidencian el cambio climático, por lo que considera necesario y urgente en España un pacto de Estado contra la emergencia climática para parar este tipo de incendios.

Según ha asegurado Morant tras asistir esta tarde en la reunión del Cecopi celebrada con motivo del incendio forestal declarado en Vall d'Uixó (Castellón), aún sin control y que deja ya 6.500 hectáreas quemadas y 16.000 desalojados, España lleva ya mucho tiempo en el que cada año supera el año anterior en incendios, y este asunto "nos lo tenemos que tomar en serio".

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"La evidencia científica dice que el cambio climático está afectando a estos fenómenos, y no podemos negarlo, porque lo que se niega no se puede combatir, y, por tanto, creo que debemos de estar todos en un pacto de Estado contra la emergencia climática", ha señalado.

"Este pacto debería establecer cuáles son las prioridades y las medidas necesarias para hacer que estos fenómenos tengan el menor impacto posible y para luchar contra ese cambio climático que está provocado por la actividad humana y intentar reducirlo lo máximo posible", ha especificado.

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A su juicio, en momentos como este, en el que "estamos viendo arder media España", tenemos que ser conscientes de que "no puedo pasar este verano y olvidarnos de esto", y ha llamado a "trabajar en serio hasta el próximo verano para luchar contra el cambio climático". EFE

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