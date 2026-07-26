Monegros Desert Festival congrega a más de 60.000 personas, su mayor edición en 33 años

Zaragoza, 26 jul (EFE).- Monegros Desert Festival ha congregado a más de 60.000 personas procedentes de 97 países este 2026, la mayor edición en sus 33 años de historia en el desierto de la localidad oscense de Fraga.

Durante 22 horas ininterrumpidas que concluyen este mediodía, el desierto aragonés ha vuelto a convertirse en el epicentro mundial de la música electrónica y las culturas 'underground', confirmando "la dimensión internacional de un evento que continúa creciendo sin perder su identidad", ha destacado el festival en una nota de prensa.

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De todos los asistentes, cerca de 24.000, el 35 %, han sido internacionales procedentes de 97 países, la cifra más alta registrada por el festival, lo que hace de este evento "uno de los grandes destinos globales para los amantes de la cultura rave", ha añadido la organización.

"Cuando decidimos volver a realizar Monegros en 2020, el sueño era crear uno de los festivales experienciales más grandes del planeta, en medio del desierto y para más de 60.000 personas. Seis años después hemos conseguido alcanzar ese objetivo", ha comentado Juan Arnau Jr., fundador y director global de marca de Monegros Desert Festival.

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Para Arnau, es "emocionante" comprobar cómo el festival evoluciona y crece año tras año. "Esta edición marca un antes y un después para nuestra familia y para la empresa, porque es la primera vez que congregamos a más de 60.000 personas en un entorno tan inhóspito y tan especial como el desierto de Los Monegros", ha subrayado.

Uno de los protagonistas de esta edición, que ha contado con 120 artistas, ha sido el estreno al aire libre de 'Outworld', el nuevo universo escénico auspiciado por la estrella del 'hard-techno' Klangkuenstler, que por su producción audiovisual y su propuesta artística se convirtió desde su apertura en uno de los espacios más concurridos del festival.

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Además, dos escenarios vivieron cierres simultáneos, con Richie Hawtin y Héctor Oaks, por primera vez en la historia de Monegros Desert Festival, que ha reunido a algunas de las figuras más importantes de la escena electrónica internacional en diez escenarios temáticos.

Artistas como Amelie Lens, Joseph Capriati, Paco Osuna, Len Faki, Klangkuenstler, Indira Paganotto, Kobosil, Fatima Hajji, Seth Troxler, Patrick Mason, Ben Klock b2b SHDW, Dax J b2b Daria Kolosova, Clara Cuvé, Sally C, Toni Varga, Marco Faraone, Chelina Manuhutu b2b Tini Gessler o Brutalismus 3000, entre otros.

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Además del impacto cultural y artístico, el festival ha destacado su capacidad de dinamización económica para el territorio. La organización estima un impacto de entre 15 y 25 millones de euros, concentrado principalmente en Fraga, Lleida y el corredor de la A-2.

La edición de este año ha movilizado a cerca de 4.500 trabajadores directos, más de 500 metros lineales de barras, alrededor de 50 puestos de comida y más de 450 autobuses oficiales, además de numerosos servicios de transporte autorizados que facilitaron el acceso de miles de asistentes desde diferentes ciudades. EFE

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