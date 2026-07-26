Marlaska asegura que los megaincendios de Ávila y Madrid evolucionan bien, pero despacio

Navalcarnero (Madrid), 25 jul (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este domingo que el megaincendio de Ávila y Madrid, "el más importante y agresivo de la historia de España", evoluciona "en positivo" comparado con el sábado.

Marlaska ha presidido en Navalcarnero (Madrid) la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias, en el puesto de mando avanzado, después del cual ha comparecido ante la prensa.

PUBLICIDAD

Según ha dicho, la buena evolución de los fuegos en esta jornada es gracias al "gran trabajo" de los servidores públicos y de los medios empleados.

"Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer, pero todo muy despacio", ha insistido. "Si avanzamos muy despacio y en positivo es por ese esfuerzo, porque la meteorología no está ayudando nada", ha subrayado. EFE

PUBLICIDAD