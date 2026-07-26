Lugares singulares para ver el eclipse: de un campanario a un catamarán o un campo de golf

Javier Díaz Plaza

Tarragona, 26 jul (EFE).- El eclipse solar total del 12 de agosto ha disparado el ingenio para buscar el mejor sitio para verlo. El campanario más alto de Cataluña, un catamarán en alta mar, un yate o mientras se juega un torneo de golf son algunos de los puntos elegidos en la provincia de Tarragona para seguir un fenómeno astronómico que no se da desde hace 121 años.

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El Ayuntamiento de Valls (Tarragona) realizará un sorteo para que seis personas puedan observar el eclipse desde el campanario de la iglesia de Sant Joan, inaugurado el 20 de octubre de 1897 y que, con 74 metros, es el más alto de Cataluña. Los interesados pueden inscribirse hasta el 6 de agosto — los ganadores se conocerán el 7 de agosto—.

Los afortunados seguirán el fenómeno desde la sala de campanas, acompañados por un guía y con un aperitivo con vino de la Denominación de Origen Tarragona y productos de proximidad.

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Del puerto de Cambrils (Tarragona) partirá un gran catamarán de 24 metros de eslora con 150 pasajeros, así como otros dos más pequeños, con capacidad para 100 personas, para ver el eclipse desde alta mar, cerca del golfo de Sant Jordi, con consumiciones incluidas. Eso sí, "todas las plazas están agotadas desde marzo", explica a EFE Jordi Rom, gerente de Nàutic Parc, entidad que organiza estos viajes.

"Las actividades relacionadas con el eclipse están teniendo muchísima demanda. Tenemos lista de espera para los catamaranes, pero, de momento, no ha habido ninguna cancelación. También tenemos completa la mejillonera de la bahía del Fangar, en L'Ampolla (Tarragona), desde donde también se verá", afirma Rom.

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Las únicas propuestas individuales que ofrece Nàutic Parc para observar este fenómeno astronómico son en kayak y paddle surf en el delta del Ebro.

También propone un crucero turístico en Salou (Tarragona) para 80 personas, con "una visión abierta y sin obstáculos desde el mar, sin edificios ni relieves cercanos".

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En Tarragona, la barca que realiza habitualmente excursiones por el puerto también saldrá el 12 de agosto por la tarde para que sus pasajeros miren al cielo desde el mar. Al terminar, habrá una cena a bordo.

El club de golf Costa Daurada, en El Catllar (Tarragona), ha organizado un torneo de golf y otro de 'pitch and putt' el 12 de agosto por la tarde, que terminarán justo antes del eclipse para que los jugadores puedan observarlo desde un punto concreto del campo de golf, "donde habrá una visibilidad perfecta", afirman desde la entidad.

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En Salou se alquila la terraza de un ático de un edificio de apartamentos en el paseo marítimo para ver el eclipse por 900 euros.

El anuncio destaca que el inmueble está en una "ubicación privilegiada, con vistas espectaculares" y dispone de más de 40 metros cuadrados, "ideal para instalar cámaras, fotos, vídeo, televisión, etc". Es para un máximo de diez personas y el alquiler es por dos horas, de 19:30 a 21:30 horas, con dos botellas de cava frío de regalo.

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En esta relación de propuestas prevalece que, el de agosto, es un fenómeno astronómico que no se aprecia en Cataluña desde hace 121 años: el último que se pudo ver fue el 30 de agosto de 1905.

La Generalitat de Cataluña ha establecido 23 puntos oficiales de observación segura, ubicados en 18 municipios, la gran mayoría del Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre, que reúnen condiciones como tratarse de espacios amplios, con fácil acceso y lugar para aparcar, además de ofrecer una buena visibilidad del cielo.

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Fuera de estos puntos, el Govern desaconseja, sobre todo, desplazarse a entornos naturales en el actual contexto de alto riesgo de incendio y recuerda que podrían incluso encontrarlos cerrados.

Los Mossos d'Esquadra movilizarán ese día 700 efectivos para garantizar los trayectos por la red viaria, sobre todo en la provincia de Tarragona, mientras que 150 agentes rurales se activarán para preservar el espacio natural ante el alto riesgo de incendio. EFE

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