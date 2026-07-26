La joven austriaca Lilli Tagger estrena su palmarés en Praga

Redacción Deportes, 26 jul (EFE).- La tenista austriaca Lilli Tagger, de 18 años, estrenó este domingo su palmarés profesional con su victoria en el torneo de Praga, categoría WTA 250, al vencer a la ucraniana Daria Snigur por 7-6 (3) y 6-2.

Tagger, 74 en la clasificación mundial y que venía de eliminar en semifinales a la checa Barbora Krejcikova, también sorprendió a Snigur, 54 del mundo, quien aspiraba como la austriaca a su primer título.

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Después de que ambas se rompieran el saque en un ocasión, el primer set se dilucidó en el desempate, que Tagger ganó con comodidad con 7-3

La austriaca aprovechó la ventaja para apretar a su rival en la segunda manga, donde la ucraniana opuso menos resistencia y cedió en dos ocasiones el saque para cerrarse el partido con el 6-2 definitivo. EFE

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