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La castellonense Naiara Pérez da la sorpresa y conquista el oro nacional de pértiga

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Málaga, 26 jul (EFE).- La castellonense Naiara Pérez se proclamó campeona de España absoluta de salto con pértiga al imponerse en los Nacionales disputados en el Estadio Ciudad de Málaga, donde protagonizó un concurso sólido y fue la única atleta capaz de superar el listón sobre 4,16 metros.

La atleta del Facsa-Playas de Castellón, subcampeona de España sub23, dio la sorpresa al conquistar su primer título absoluto después de completar un concurso casi perfecto. Solo cometió un intento nulo en la altura inicial de 3,76 metros y otro en su último salto, cuando trató de mejorar su marca personal con un intento sobre 4,42.

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Pérez, de 21 años, confirma así la progresión que ya había mostrado esta temporada, en la que se proclamó campeona iberoamericana con un mejor salto de 4,20 metros, mientras que en 2024 también destacó con un sexto puesto en el Campeonato del Mundo sub20.

La medalla de plata fue para Ane Castillo, que logró una marca personal de 4,11 metros, mientras que el bronce correspondió a la vigente campeona nacional, Mónica Clemente, que finalizó tercera con 4,01.

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La clasificación la completaron Alejandra Saborit, cuarta con 3,91 metros, y Aslin Quiala Massó, quinta con la misma marca, en un concurso que abrió una nueva etapa en la pértiga femenina española con la irrupción de Naiara Pérez en lo más alto del podio. EFE

jmd/jpd

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