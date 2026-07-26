Funes será el pregonero de la Feria de Málaga de este año

Málaga, 26 jul (EFE).- El entrenador del Málaga CF, Juan Francisco Funes, será el pregonero de la Feria de Málaga este año, que tendrá lugar en la capital costasoleña del 15 al 22 de agosto.

El alcalde, Francisco de la Torre, ha anunciado en un vídeo en las redes sociales la elección de Funes, que dará su pregón el sábado 15 de agosto a las 21.00 horas en el Cortijo de Torres.

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En el vídeo publicado, el regidor malagueño se dirige al Estadio de la Rosaleda para decirle a Funes que, tras pedir propuestas a los ciudadanos, la ciudad "quiere" que él sea el pregonero, algo que el entrenador acepta, "por supuesto".

"Además de un honor, es un auténtico placer", señala el entrenador, quien invita a todos los malagueños al pregón.

Funes (Loja -Granada-, 1983) es el gran artífice del ascenso del Málaga CF a Primera División después de ocho años y se ha ganado el cariño de la afición por su fútbol valiente y su discurso humilde. EFE

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