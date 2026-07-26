Feijóo moviliza al PP para subrayar que España "está peor" que hace tres años y que Sánchez "ha fallado a la gente"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quiere que los cargos de su partido se vuelquen en subrayar ante los ciudadanos que España "está peor" que hace tres años, cuando se celebraron las últimas elecciones generales, y que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha fallado a la gente", según han indicado a Europa Press fuentes de la cúpula del partido.

El propio Feijóo ya apuntó en esa dirección esta semana en su balance de fin de curso cuando aseguró que son ya "ocho años de deterioro progresivo que, a estas alturas, es imposible de ocultar". Por eso, afirmó que Sánchez "no merece otra cosa que el mayor castigo electoral porque ha sido una desgracia para este país".

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Al margen de denunciar los casos de presunta corrupción que afectan al entorno del Gobierno y del PSOE, Feijóo ha dado instrucciones a los suyos para que pongan el foco en los problemas de la gente y en cómo las políticas del Ejecutivo de coalición de PSOE y Sumar no ha mejorado su vida cotidiana.

"El Gobierno ha fallado a la gente en temas muy concretos. Y hay una gran parte de su electorado que está molesto", han señalado a Europa Press fuentes del equipo del líder del PP, que han criticado que no haya ningún tipo de protesta desde ámbitos de la izquierda contra una política económica que, a su juicio, "tiene más de maquillaje que de realidad".

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Con la vista puesta en las generales --que en la cúpula del PP no descartan que puedan adelantarse--, fuentes de 'Génova' han avanzado que van a "machacar" en los próximos meses con el "fracaso" de Sánchez en materia vivienda, su "infierno fiscal" o el "crecimiento de la inseguridad". También denunciarán el "empobrecimiento de la clase media" o que en España la cesta de la compra esté "disparada".

En el PP vaticinan que Pedro Sánchez buscará dibujar una España "idílica" e "irreal" en el balance del curso político que realizará el martes 28 de julio en el Palacio de la Moncloa. Por eso, el equipo de Feijóo se prepara para rebatir esos mensajes y trasladar a la ciudadanía cómo ha "empeorado" la situación de España en los últimos años.

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RECOPILA DATOS PARA REBATIR EL OPTIMISMO DEL GOBIERNO

Con ese objetivo, el PP ha recopilado datos, que, a su juicio, desmontan que España esté mejor ahora que hace tres años. En primer lugar, aluden a la vivienda, que se ha convertido en el primer problema de los españoles, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

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"La vivienda se ha convertido en un lujo: 65% más caro el alquiler y 60% más cara la compra", aseguran fuentes del PP, que destacan además cómo, pese a la huelga de médicos, el Gobierno lleva meses "sin hacer nada" y hay "más de cuatro millones de personas con consultas y operaciones canceladas".

En materia migratoria, el PP recalcará en los próximos meses que la inmigración irregular está "descontrolada" y hay "casi cuatro veces más de entradas irregulares que en 2018". Los de Feijóo se han mostrado muy críticos con el proceso de regularización extraordinaria emprendido por el Gobierno y que "supera el millón de personas".

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Los 'populares' también harán hincapié en que hay "más inseguridad". "Se han triplicado las agresiones sexuales con penetración" y cada día hay "19 delitos más contra la libertad sexual", según afirmó públicamente el propio Feijóo el pasado miércoles.

CESTA DE LA COMPRA "DISPARADA" E "INFIERNO FISCAL"

En el capítulo económico, el PP destacará que la cesta de la compra está "disparada" porque, en palabras del líder 'popular', "se mide en la nevera y los alimentos han subido un 43%". Además denunciará el "infierno" impositivo de Sánchez y que España "es el país donde más crece la presión fiscal", que cifra en más de un 2,9% mientras que en la UE baja (-0,7%).

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Además, el PP remarcará que el salario medio neto real "ha caído un 3,4%" y que el sueldo medio de los menores de 35 "ya es inferior a la pensión media de los nuevos jubilados", según fuentes del PP, que consideran que España está "más lejos de Europa" porque ha perdido "convergencia real per cápita". También incidirá en las infraestructuras como otro "foco de deterioro", ya que, a su juicio, el "déficit de inversión" asciende a 300.000 millones de euros.

Feijóo quiere que sus cargos acompañen su crítica con un mensaje en positivo, como hizo esta semana. "Mirando hacia adelante tenemos la noticia más esperanzadora: para el Gobierno, lo peor aún está por llegar y a España le espera lo mejor, el cambio que podrá fin de una vez a una legislatura que nunca debió empezar", afirmó el día 22 para agregar: "No vamos a fallar".

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