Evolución "relativamente favorable" del fuego de Ávila, más activo en el oeste

Ávila, 26 jul (EFE).- El incendio de Ávila, que se ha convertido en el mayor de la historia de España, con 50.000 hectáreas arrasadas, ha registrado este domingo una evolución "relativamente favorable", con la zona del oeste, en el puerto de Mijares, como el área "más activa".

El resumen de la jornada lo han realizado, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, José Miguel Gutiérrez, asistente al director técnico de extinción, y Pablo Montejo, director de extinción del operativo INFOCAL de la Junta de Castilla y León.

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Gutiérrez ha hablado de una evolución "relativamente favorable" del fuego en esta jornada en la zona sur de Ávila y, aunque los medios han trabajado "con mucha dificultad", han obtenido "resultados evidentes", que se han traducido en la "estabilización de gran parte del perímetro que ayer estaba desestabilizado".

En este sentido, ha repasado la situación de cada sector de este extenso incendio, desde el oeste, más próximo a la comunidad extremeña, al este, más cercano a la Comunidad de Madrid.

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En la zona oeste se encuentra "la parte más activa" del fuego, desde el puerto de Mijares hasta Casavieja, donde los medios han estado "asegurando con medios aéreos un cañón bastante peligroso", para después hacerlo con un "ataque directo" que va seguir durante la noche con cuadrillas de tierra.

"Esperamos que la evolución sea favorable, a expensas de un aire fuerte, que vamos a tener durante toda la noche", ha explicado José Miguel Gutiérrez.

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En el sector que se encuentra entre los municipios de Casavieja y Piedralaves, algo más hacia el este del Valle del Tiétar, las labores realizadas con buldócer y maquinaria has sido "muy efectivas durante todo el día".

"Hemos conseguido cerrar, con la ayuda de los compañeros de Castilla-La Mancha, prácticamente todo el sector y, salvo pequeñas reproducciones en los entornos urbanos, que estamos salvando con la ayuda de los bomberos y de la UME, parece que la evolución es favorable", ha resumido.

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En el caso del sector entre La Adrada y Navahondilla, más próximo a la Comunidad de Madrid, la situación es "la misma", con "pequeñas reproducciones y algunos problemas en el torno de viviendas y edificaciones que se están controlando".

Junto al de Mijares, el otro sector "con más problemas" es el de Casillas, aún más cercano a Madrid, donde existe "un frente relativamente activo" en el que se está trabajando "con una fuerte potencia de medios aéreos".

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Los trabajos van a continuar durante la noche, con "ataque directo e indirecto con fuego técnico para acabar de rematar en la zona del Castañar" de El Tiemblo, una de las joyas naturales que, hasta el momento, se habían salvado del fuego.

Esta zona en torno al Castañar tembleño ha sido "la más peligrosa para los medios durante el día", algo que "se ha solucionado a base de ataque directo y con medios aéreos".

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Por su parte, Pablo Montejo, director de extinción del operativo INFOCAL de la Junta de Castilla y León, ha relatado también cómo en el sector de Cebreros, también en la zona este, se han realizado trabajos "con ataque directo, con el apoyo de medios aéreos".

"Ha sido un trabajo duro y constante, que ha tenido su recompensa", ha apuntado Montejo, quien ha anunciado que durante la noche "se van a continuar los trabajos", con el ataque directo y "repasado por una línea de buldócer".

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En el caso del Valle de Iruelas, la reserva natural que contaba con una de las mejores colonias de buitre negro de Europa, actualmente se realiza "una quema controlada para afianzar el perímetro", con el objetivo de evitar "sobresaltos durante la noche", algo que va a continuar durante la madrugada, siempre que el tiempo lo permita.

Finalmente, en el sector de Navaluenga, el dispositivo continúa con "ataque directo" y "muy pendiente al perímetro", al ser una zona "muy complicada y con muchas piedras", en la que hace unas semanas se produjo otro incendio con 180 hectáreas quemadas que tuvo al operativo dándole "guerra durante varios días".

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"Por lo tanto, nuestra labores se van a centrar en estar pendientes del perímetro y atentos a posibles reproducciones", ha concluido.EFE

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