Espana agencias

Evolución "relativamente favorable" del fuego de Ávila, más activo en el oeste

Guardar
Google icon

Ávila, 26 jul (EFE).- El incendio de Ávila, que se ha convertido en el mayor de la historia de España, con 50.000 hectáreas arrasadas, ha registrado este domingo una evolución "relativamente favorable", con la zona del oeste, en el puerto de Mijares, como el área "más activa".

El resumen de la jornada lo han realizado, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, José Miguel Gutiérrez, asistente al director técnico de extinción, y Pablo Montejo, director de extinción del operativo INFOCAL de la Junta de Castilla y León.

PUBLICIDAD

Gutiérrez ha hablado de una evolución "relativamente favorable" del fuego en esta jornada en la zona sur de Ávila y, aunque los medios han trabajado "con mucha dificultad", han obtenido "resultados evidentes", que se han traducido en la "estabilización de gran parte del perímetro que ayer estaba desestabilizado".

En este sentido, ha repasado la situación de cada sector de este extenso incendio, desde el oeste, más próximo a la comunidad extremeña, al este, más cercano a la Comunidad de Madrid.

PUBLICIDAD

En la zona oeste se encuentra "la parte más activa" del fuego, desde el puerto de Mijares hasta Casavieja, donde los medios han estado "asegurando con medios aéreos un cañón bastante peligroso", para después hacerlo con un "ataque directo" que va seguir durante la noche con cuadrillas de tierra.

"Esperamos que la evolución sea favorable, a expensas de un aire fuerte, que vamos a tener durante toda la noche", ha explicado José Miguel Gutiérrez.

En el sector que se encuentra entre los municipios de Casavieja y Piedralaves, algo más hacia el este del Valle del Tiétar, las labores realizadas con buldócer y maquinaria has sido "muy efectivas durante todo el día".

"Hemos conseguido cerrar, con la ayuda de los compañeros de Castilla-La Mancha, prácticamente todo el sector y, salvo pequeñas reproducciones en los entornos urbanos, que estamos salvando con la ayuda de los bomberos y de la UME, parece que la evolución es favorable", ha resumido.

En el caso del sector entre La Adrada y Navahondilla, más próximo a la Comunidad de Madrid, la situación es "la misma", con "pequeñas reproducciones y algunos problemas en el torno de viviendas y edificaciones que se están controlando".

Junto al de Mijares, el otro sector "con más problemas" es el de Casillas, aún más cercano a Madrid, donde existe "un frente relativamente activo" en el que se está trabajando "con una fuerte potencia de medios aéreos".

Los trabajos van a continuar durante la noche, con "ataque directo e indirecto con fuego técnico para acabar de rematar en la zona del Castañar" de El Tiemblo, una de las joyas naturales que, hasta el momento, se habían salvado del fuego.

Esta zona en torno al Castañar tembleño ha sido "la más peligrosa para los medios durante el día", algo que "se ha solucionado a base de ataque directo y con medios aéreos".

Por su parte, Pablo Montejo, director de extinción del operativo INFOCAL de la Junta de Castilla y León, ha relatado también cómo en el sector de Cebreros, también en la zona este, se han realizado trabajos "con ataque directo, con el apoyo de medios aéreos".

"Ha sido un trabajo duro y constante, que ha tenido su recompensa", ha apuntado Montejo, quien ha anunciado que durante la noche "se van a continuar los trabajos", con el ataque directo y "repasado por una línea de buldócer".

En el caso del Valle de Iruelas, la reserva natural que contaba con una de las mejores colonias de buitre negro de Europa, actualmente se realiza "una quema controlada para afianzar el perímetro", con el objetivo de evitar "sobresaltos durante la noche", algo que va a continuar durante la madrugada, siempre que el tiempo lo permita.

Finalmente, en el sector de Navaluenga, el dispositivo continúa con "ataque directo" y "muy pendiente al perímetro", al ser una zona "muy complicada y con muchas piedras", en la que hace unas semanas se produjo otro incendio con 180 hectáreas quemadas que tuvo al operativo dándole "guerra durante varios días".

"Por lo tanto, nuestra labores se van a centrar en estar pendientes del perímetro y atentos a posibles reproducciones", ha concluido.EFE

agg/erbq/rf

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: el fuego declarado en Ávila se convierte en el mayor de la historia de nuestro país con 50.000 hectáreas quemadas

Se reanudan las labores aéreas de extinción con una previsión meteorológica más favorable en Madrid y Ávila, aunque el fuego continúa sin estabilizarse

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: el fuego declarado en Ávila se convierte en el mayor de la historia de nuestro país con 50.000 hectáreas quemadas

Resultados ganadores del Super Once del 26 julio

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados ganadores del Super Once del 26 julio

Ensalada de calabaza, queso y nueces: una receta saludable y con una textura llamativa para sorprender a tus invitados

Es una receta que combina sabores dulces y salados

Ensalada de calabaza, queso y nueces: una receta saludable y con una textura llamativa para sorprender a tus invitados

Las vacaciones de lujo de Nico Williams en una villa de cuatro millones de euros en Marbella: con los servicios de un hotel cinco estrellas sin salir de casa

El futbolista descansa tras el Mundial 2026 en un complejo residencial al que acostumbra a invitar a sus padres y amigos

Las vacaciones de lujo de Nico Williams en una villa de cuatro millones de euros en Marbella: con los servicios de un hotel cinco estrellas sin salir de casa

La receta de huevos turcos perfecta para desayunar: un plato fácil, vistoso y diferente

Se trata de una opción recomendable y completa para variar un poco en las primeras horas del día

La receta de huevos turcos perfecta para desayunar: un plato fácil, vistoso y diferente
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una empleada del crucero Disney Dream denuncia que otra compañera la intoxicó poniendo una sustancia en su botella de agua durante una escala en Vigo

Una empleada del crucero Disney Dream denuncia que otra compañera la intoxicó poniendo una sustancia en su botella de agua durante una escala en Vigo

Rescatan a un niño de ocho años que estaba sentado sobre un aparato de aire acondicionado de un piso 21 en Benidorm: detienen a su padre por dejarlo solo en casa

Granada registra un terremoto de magnitud 3,7 con epicentro en Ogíjares

La Justicia deniega a un menor ucraniano el permiso de residencia extraordinario para los extranjeros afectados por la DANA: no estaba empadronado

Estas son las 39 carreteras que permanecen cortadas en España por los incendios: Toledo y Ávila concentran la mayoría de los cierres

ECONOMÍA

Cómo se puede votar para elegir los próximos billetes de euros del Banco Central Europeo

Cómo se puede votar para elegir los próximos billetes de euros del Banco Central Europeo

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

España gastó hasta 6.700 millones en apagar incendios en 2025 y en lo que va de 2026 ya duplica las hectáreas quemadas en el mismo periodo

Una empresa denuncia a una empleada por cobrar el sueldo mientras trabajaba en un restaurante durante la baja y le pide 18.000 euros: la Justicia la absuelve

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

DEPORTES

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

Estos fueron los ganadores de los combates de La Velada del Año VI: TheGrefg, Plex, RoRo, Edu Aguirre, Marta Díaz o Lit Killah

Así te hemos contado La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo

Alejandro Grimaldo y Pedro Porro, campeones del mundo, están en La Velada del Año VI: “Me pegaría con Cucurella”