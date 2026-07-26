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El juez del caso Leire cerrará la ronda de interrogatorios con dos empleadas del PSOE

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Madrid, 26 jul (EFE).- El juez del denominado caso Leire cierra la próxima semana la ronda de interrogatorios programada este verano con la citación de varios testigos, incluidas dos administrativas que deberán aportar sus comunicaciones entre abril de 2024 y junio de 2025 con el exdirigente socialista Santos Cerdán, entre otros.

Serán cuatro testigos los que desfilarán el martes y el miércoles en la Audiencia Nacional: las dos empleadas, el ex alto cargo de la Xunta de Galicia José Norberto Uzal, condenado por un fraude de IVA en hidrocarburos, y un supuesto colaborador de la Guardia Civil que habría actuado de enlace entre la exmilitante socialista Leire Díez y el comandante Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo.

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Con sus interrogatorios, el magistrado pretende poner fin a la batería de declaraciones que ha programado en este intenso mes de julio en una investigación que se dirige, entre otros, contra Leire Díez y el exdirigente socialista Santos Cerdán y que gira en torno a presuntas maniobras para dinamitar causas judiciales contra el PSOE o el Gobierno.

No obstante, el 5 de agosto queda una cita pendiente: el juez espera a Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos, no para declarar, sino para "verificar" el clonado de su móvil e incorporarlo al caso, donde está investigado.

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Antes, este martes, será el turno de las dos administrativas de la secretaría de Organización del PSOE, que realizaron tareas como comprar billetes a Leire Díez, un elemento con el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostenía que Santos Cerdán había puesto la estructura del PSOE a disposición de una "estructura criminal" que buscaba "proteger al PSOE y/o el Gobierno, con ocasión de una serie de causas judiciales".

Hace unas semanas el juez levantó la imputación de estas dos empleadas, las citó como testigos y denegó también la autorización para clonar sus móviles, que permanecen en custodia policial y les serán devueltos el martes.

En contra del criterio de la UCO, el juez cree que no existen "indicios suficientes" para sostener que ambas trabajadoras conocían "la finalidad última para la que se llevaban a cabo las gestiones para facilitar encuentros, pagos o alojamiento de los investigados y su ilícito plan bajo la presunta cobertura de la Secretaria de organización del PSOE".

Además de declarar como testigos, este martes deberán aportar sus comunicaciones entre abril de 2024 y junio de 2025 con Santos Cerdán, la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, Juan Manuel Serrano y Leire Díez.

Tras ellas está citado el miércoles como testigo el ex alto cargo de la Xunta de Galicia y exdirector general de Hafesa José Norberto Uzal, condenado por un fraude de IVA en hidrocarburos.

Su nombre apareció en una de las agendas de Cerdán aportadas por el PSOE, según un informe de la UCO, que interrogó en mayo como testigo a Uzal.

En esa declaración, Uzal manifestó que el empresario Alejandro Hamlyn -implicado también en esa causa de hidrocarburos- le habló de la reunión que mantendría en febrero de 2025 con Leire Díez, el abogado Jacobo Teijelo y el empresario Javier Pérez Dolset -los tres investigados- "donde habría alguien representando al Gobierno y con capacidad de anular" el citado procedimiento de hidrocarburos.

Además de a Uzal, Pedraz interroga el miércoles a un supuesto colaborador de la Guardia Civil que habría actuado de enlace entre la exmilitante socialista y el comandante Rubén Villalba, investigado en el denominado caso Koldo. EFE

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