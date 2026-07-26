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El incendio de Vall d'Uixó quema ya 6.500 hectáreas y se mantienen los desalojos

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València, 26 jul (EFE).- El incendio declarado este sábado en la Vall d'Uixó ha quemado ya más de 6.500 hectáreas y su perímetro ha crecido hasta los 48 kilómetros, mientras que los 16.000 desalojados seguirán sin poder volver a sus casas, al menos, hasta la medianoche del lunes.

Así lo ha dado a conocer el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, tras una última reunión del Cecopi, que ha estado presidida por el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y en la que ha participado también la ministra de Ciencia, Diana Morant.

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El Cecopi ha acordado también mantener el confinamiento de los municipios de Vall d'Uixó, Betxí y Onda, que suman una población total de cerca de 64.000 personas, con el fin de garantizar la seguridad de las personas y de dejar libres las vías para que puedan trabajar los servicios de emergencia. EFE

(foto) (vídeo)

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