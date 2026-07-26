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El Colegio de Abogados de Madrid solicita suspender plazos procesales por los incendios

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Madrid, 26 jul (EFE).- El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha solicitado al Gobierno, al Consejo de Ministros, a la Comunidad de Madrid, al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la adopción "inmediata de medidas extraordinarias" para suspender los plazos procesales y administrativos a afectados por los incendios.

Según ha informado el organismo, la petición, aprobada por la Junta de Gobierno del ICAM en sesión extraordinaria celebrada este domingo, tiene como finalidad impedir que las personas evacuadas, confinadas o desplazadas, así como los profesionales que no pueden acceder a sus despachos, documentación o equipos, pierdan acciones, recursos, trámites o posibilidades de defensa por la imposibilidad material de cumplir los plazos vigentes.

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El Colegio advierte de que las órdenes de evacuación y confinamiento, las restricciones de movilidad, los cortes de transporte, comunicaciones y suministros y la falta de acceso a domicilios y despachos constituyen impedimentos objetivos para atender con normalidad las actuaciones sometidas a plazo.

El ICAM solicita al Consejo de Ministros que declare urgentemente como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil los municipios y núcleos afectados, "con una delimitación que pueda actualizarse en función de la evolución de los incendios".

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Asimismo, reclama que dicha declaración incorpore la suspensión de los plazos para el cumplimiento de trámites administrativos en todo el sector público. La medida debería aplicarse tanto a las personas residentes en el ámbito delimitado como a quienes acrediten que la emergencia hace imposible o especialmente gravoso el cumplimiento de sus obligaciones administrativas.

En el ámbito judicial, el Colegio pide la aprobación inmediata de un real decreto-ley que suspenda los términos y plazos procesales en los órganos de los partidos judiciales de Navalcarnero y San Lorenzo de El Escorial.

Propone además, restituir, mediante un procedimiento sencillo y urgente, los plazos procesales y administrativos que hayan vencido desde el 24 de julio de 2026 por causa directa de los incendios, respetando las resoluciones firmes y los derechos consolidados de terceros de buena fe.

El Colegio solicita igualmente la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad, así como medidas específicas en materia tributaria, Seguridad Social, subvenciones, contratación pública y otros ámbitos sometidos a normativa especial.

Al Consejo General del Poder Judicial y a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el ICAM les pide que activen formalmente los mecanismos de coordinación previstos para situaciones de emergencia y catástrofe.

Entre las medidas planteadas se encuentra la suspensión de los señalamientos y actuaciones programadas que no tengan carácter urgente, ya sea con carácter general en los órganos afectados o cuando alguno de los intervinientes acredite una imposibilidad directamente relacionada con la emergencia.

El ICAM subraya también que deberán mantenerse y reforzarse los servicios de guardia y todas las actuaciones urgentes e inaplazables, incluidas las relacionadas con personas detenidas, órdenes de protección, violencia sobre la mujer, violencia sexual, menores, internamientos no voluntarios, medidas cautelares urgentes y protección de derechos fundamentales.

La finalidad de las medidas solicitadas es garantizar que una situación de imposibilidad material, provocada por una emergencia oficialmente declarada, no se traduzca en la pérdida irreversible de derechos ni obligue a las personas afectadas a elegir entre su seguridad y el cumplimiento de una obligación procesal o administrativa . EFE

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