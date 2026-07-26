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Diana Krall, clásicos en la intimidad

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Mercedes Zabaleta

San Sebastián, 26 jul (EFE).- Diana Krall ha bajado el telón del Auditorio Kursaal del 61 Festival de Jazz de San Sebastián con un repertorio de standars que han sonado más íntimos que nunca, apoyada en todo momento por la solvencia de sus músicos, especialmente del guitarrista Marc Ribot, que ha soportado gran parte del peso del concierto.

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La cantante y pianista canadiense, una de las más taquilleras del panorama internacional con más de quince millones de discos vendidos, es ya asidua a la cita donostiarra pero no por ello el público desiste de sus recitales. Una vez más ha abarrotado la sala y ha colgado el cartel de no hay entradas.

En esta maratoniana gira con la que ha recalado en San Sebastián, está acompañada, además de por Marc Ribot, por el batería Jay Bellerose y por el bajo Dennis Crouch, tres músicos con los que grabó en 2012 'Glad Rag Doll', un álbum con canciones de los años 20 y 30.

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De este trabajo han sonado esta noche 'There Aint`t No Sweet Man That`s Worth the Salt of My Tears', 'Just Like a Buterfly That Caught in the Rain' o 'We Just Couldn't Say Goodbye'.

En todo momento Krall ha dejado espacio a sus compañeros especialmente a Marc Ribot, que ha estado sensacional en sus intervenciones, tan virtuosas como emotivas.

Según se han ido sucediendo los temas, la voz de Krall ha sido más susurrada y el tempo lento se ha ido imponiendo en el recital. Y así, muy despacio, ha cantado también 'I,ve got you under my skin', el clásico de Cole Porter que inmortalizó Franck Sinatra.

Ha habido momentos para el blues, con un tema de Jimmy Reed, uno de los pioneros del género, e incluso para una pieza cómica, 'Mrs Wonderly', que la cantante ha interpretado en modo recitativo.

Krall ha pasado también por Bob Dylan, del que ha ofrecido una sentida versión de 'It's All Over Now, Baby Blue', uno de los mejores momentos de la tarde, y se ha despedido de un público que ha aplaudido con fervor invocando a su compatriota Leonard Cohen con 'Famous blue Raincoat' en uno de los bises que ha regalado.

El acordeonista y compositor Vincet Peirani, con el saxo que le acompaña desde 2010, Emile Parisien, abrirá esta noche las actuaciones en la Plaza de la Trinidad después de haber ofrecido por la mañana un recital en el Museo San Telmo centrado en el disco 'Abrazo' de 2020, inspirado en el tango.

Ambos participaron en 2018 en un concierto en el Teatro Victoria Eugenia junto con el músico de Bayona, Michel Portal, fallecido el pasado mes de febrero.

En esta ocasión, Peirani acude a San Sebastián con la formación que le acompaña en los últimos años y que incluye a Yoann Serra, a la batería, Julian Herné, al bajo, y Tony Paeleman a los teclados para presentar 'Living Being IV (Time Reflections)', la cuarta entrega de un proyecto que demuestra que la acordeón, a pesar de contar no ser un instrumento habitual en el repertorio jazzero, tiene mucho horizonte por explorar.

En una edición marcada por los homenajes a John Coltrane y Miles Davis por el centenario del nacimiento de estas dos grandes figuras del jazz, el suizo Erik Truffaz y el gaditano Antonio Lizana rendirán tributo a 'Sketches of Spain' el álbum que el genial trompetista grabó 1960 deslumbrado por el descubrimiento de la música de Joaquín Rodrigo, Manuel de Falla y del flamenco.

El segundo movimiento del 'Concierto de Aranjuez', la 'Canción del fuego fatuo', del 'Amor Brujo', y 'Saeta' y 'Soleá', de Gil Evans, conformaron este disco que es historia del jazz.

El afán innovador del trompetista Erik Truffaz y el alma flamenca del saxofonista y cantaor gaditano Antonio Lizana se unirán en la reinterpretación contemporánea de este clásico con un conjunto de otros cinco músicos además de la bailaora Sara Sánchez para cerrar por este año el emblemático escenario del Festival de Jazz de San Sebastián. EFE

(foto)

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