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Controlado el incendio forestal de Cerro Muriano (Córdoba)

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Córdoba, 26 jul (EFE).- El incendio forestal que se declaró el viernes en Cerro Muriano, en Córdoba, ha quedado controlado a las 8.00 horas de este domingo, según ha informado el servicio de extinción de incendios de Andalucía, Infoca.

El fuego ya fue estabilizado en la tarde del sábado, sobre las 20.00 horas, lo que permitió bajar a situación operativa 0 la emergencia del Plan Infoca y que los 274 desalojados volvieran a sus casas.

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Este incendio ha recorrido unas 200 hectáreas, pero gran parte de ellas no se han quemado. Tampoco se han visto afectadas casas, según dijo el vicepresidente y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz.

El fuego se convirtió en muy peligroso en la madrugada del sábado, por lo que se tomó la decisión de atacarlo con más fuegos técnicos, que permitieron frenarlo durante esa noche. EFE

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