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20 medios aéreos se incorporarán al incendio de Vall d´'Uixò, y bomberos trabajan en Betxí

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València, 26 jul (EFE).- Un total de veinte medios aéreos se incorporarán a lo largo de la mañana a los trabajos de extinción del incendio forestal activo y aún sin control declarado en La Vall d'Uixò, y que, con un perímetro de más de 21 kilómetros, afecta a varios términos municipales y deja más de 16.000 desalojados de al menos 15 localidades.

Así lo ha informado Emergencias de la Generalitat, que también ha señalado que a las 8:07 horas de esta mañana un medio aéreo ya ha realizado un vuelo de visualización del fuego con el director de extinción del mismo para evaluar la situación.

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Según ha indicado Emergencias, el fuego sigue activo y los trabajos se centran por ahora en la zona del término municipal de Betxí, cuya población, la que no ha sido ya evacuada, permanece confinada por prevención ante el fuego, al igual que la población de La Vall d´'Uixò.

Ha explicado que los bomberos forestales de la Generalitat han permanecido trabajando sobre el terreno toda la noche, y que "así siguen esta mañana".

Además, el contingente del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia que se desplazó ayer a la zona para colaborar en las labores de extinción ha acudido a la base de trabajo establecida a las 04:00 de la madrugada, "y el resto del convoy lo hará a lo largo de la mañana", según ha informado este consorcio provincial.

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Ayer movilizaron un coordinador forestal del Consorcio y ocho unidades de bomberos y este domingo ampliarán este refuerzo con dos autobombas suyas, dotaciones bomberos y una unidad de mando, según ha concretado.

Por otra parte, 65 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) permanecen trabajando en la zona del incendio, y se espera que este domingo se incorporen "más, que se desplazarán desde los incendios de Madrid", según avanzaron anoche la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y la ministra de Ciencia, Diana Morant.

Por otro lado, bomberos del Consorcio Provincial de Castellón se han movilizado esta mañana a un incendio industrial en una empresa de cerámica de l'Alcora, lugar al que han acudido tres dotaciones de bomberos de los parques de Plana Baixa y L’Alcalatén y 1 unidad de mando. EFE

(foto) (vídeo)

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