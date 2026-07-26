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2-1. El Rayo cae ante el Feyenoord en Róterdam en su segunda derrota de la pretemporada

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Redacción deportes, 26 jul (EFE).- El Rayo Vallecano encajó este domingo su segunda derrota de la pretemporada, por 2-1 ante el Feyenoord, actual subcampeón de la liga neerlandesa, en su estadio De Kuip de Róterdam después de caer ante el Hearts escocés por el mismo resultado el pasado día 17.

El partido, con la lluvia de testigo, se dilucidó en la prórroga con un tanto de Tobias Van den Elshout después de que se acordara jugar los 90 minutos y media hora añadida al margen de que hubiera habido o no tablas al término del tiempo reglamentario.

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Los de Beñat San José se fueron al descanso con 1-1 después de que Álvaro García igualara el tanto de Shaqueel Van Persie en el 17.

El nuevo técnico rayista introdujo bastantes cambios en el once inicial respecto al encuentro contra el Hearts y alineó a la mayoría de los pesos pesados, con De Frutos, Álvaro García, Camello y Alemao en la parte de arriba.

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En su cuarto encuentro amistoso después de tres victorias previas, el conjunto local, donde este año han llegado los españoles Mika Mármol e Ignacio Ferri, además del técnico neerlandés Giovanni van Bronckhorst, se mostró más rodado de inicio y se hizo con el dominio del balón, lo que le permitió aproximarse más al área rayista.

El marcador lo abrió Van Persie, hijo del anterior entrenador del equipo, Robbie, e internacional con Países Bajos, con un zurdazo inapelable desde la frontal del área después de que Zechiël se la dejara a punto con un sutil toque.

El revés estimuló a los madrileños, que tuvieron su primera oportunidad clara en el minuto 37 en una acción de Ratiu.

Al aviso le sucedió el empate, en una acción entre De Frutos y Álvaro García que el sevillano envió a la red.

Tras el descanso, el partido perdió algo de ritmo y los dos técnicos aprovecharon para hacer las rotaciones.

En el minuto 70, el técnico guipuzcoano introdujo nueve cambios y solo dejó del once inicial a Óscar Valentín, después de haber relevado poco antes a Jozhua por De las Sías.

Al contrario que en el primer partido, no jugó el lateral Pep Chavarría, pretendido por el Chelsea londinense, por lo que se optó por no exponer al jugador.

La igualdad fue la tónica dominante en el segundo periodo, también en cuanto a ocasiones, con la de Tengstedt, en el minuto 80, y la de Nteka con un remate de cabeza, seis minutos después.

En la prórroga, un gran pase de Kasanwirjo sorprendió a la zaga rayista y Van den Elshout se plantó ante Batalla para batirlo por debajo de las piernas y poner el 2-1 definitivo a favor del Feyenoord, que este año jugará la Liga de Campeones tras quedar segundo por detrás del PSV Eindhoven.

-- Ficha técnica:

2 - Feyenoord: Ernst (Bossin, m. 76); Read (Lotomba, m. 76), St. Juste (Wessels, m. 65), Kraaijeveld Kasanwirjo, m. 76); Mármol (Deijl, m. 76); Vanhoutte (Targhalline, m. 76), Zechiël (Steijn, m. 76), Valente (Tengstedt, m. 76), Borges (Zinhagel, m. 76); Ferri (Van den Elshout, m. 76), Van Persie (Gaossou Diarra, m. 30) (Sliti, m. 90).

1 - Rayo Vallecano: Batalla (Morro, m. 70); Ratiu (Balliu, m. 70), Lejeune (Pelayo, m. 70), Mendy (Lozano, m. 70), Jozhua (De las Sías, m. 64); Unai López (Pedro Díaz, m.70), Álvaro García (Fran Pérez, m. 70), De Frutos (Román, m. 70), Óscar Valentín; Camello (Eto’o, m. 70) y Alemao (Nteka, m. 70).

Goles: 1-0, m. 17: Shaqueel Van Persie. 1-1, m. 41: Álvaro García. 2-1, m. 99: Tobias Van den Elshout.

Árbitro: el neerlandés Jannick Van der Laan.

Incidencias: partido amistoso disputado en el estadio De Kuip de Róterdam. EFE

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