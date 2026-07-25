Vecinos de El Encinar del Alberche (Madrid): "Hacemos rondas para ver si hay rescoldos"

Madrid, 25 jul (EFE).- Una llamada con un escueto mensaje -"Hay un incendio"- y en tan sólo 15 minutos el fuego comenzó a arrasar las casas de los 1.400 vecinos de la urbanización de El Encinar del Alberche (Madrid), que ahora se enfrentan a un "panorama desolador": "Salimos por la noche para ver si hay rescoldos y apagarlos. Nos sentimos abandonados".

Emilia López es la presidenta de la comunidad de vecinos de esta urbanización de 1.700 parcelas y 1.400 residentes, esos a los que, según cuenta a EFE, mandó un mensaje a través de sus canales de comunicación interna después de que los servicios de mantenimiento le dijeran que había un incendio.

PUBLICIDAD

"La urbanización estaba normal y corriente, yo estaba trabajando en Madrid y me llamó mantenimiento porque había un incendio en el pinar, y me dijeron que venía hacía ahí. Llamé a la alcaldesa, y no lo sabía, y tuve que poner por las redes que los vecinos desalojaran. Si no llegamos a desalojar... esto fue 15 minutos", ha relatado con angustia.

A partir de ahí, "un panorama desolador", porque los vecinos tuvieron que desalojar sus viviendas, muchas de ellas calcinadas y otras con grandes daños. Por eso, ahora que han podido acceder a la urbanización, han tenido que alquilar un generador para devolver el agua a las tuberías, que también están arreglando.

PUBLICIDAD

Según ha contado López, los vecinos -la mayoría alojados en casas de amigos y familiares- hacen rondas por la noche para controlar que los rescoldos no se reavivan y han creado un grupo para dar de comer y beber a las mascotas que se han quedado en las casas.

Solidaridad vecinal que se une, ha valorado, con la que está prestando Protección Civil, Guardia Civil y Bomberos de la Comunidad de Madrid. Eso sí, "es insuficiente" y se sienten "abandonados", por lo que piden más del Gobierno regional.

PUBLICIDAD

Esta urbanización se encuentra el municipio madrileño de Villa del Prado, afectado por el incendio que comenzó el miércoles en Almorox (Toledo), y está a unos cinco kilómetros del casco urbano.

El desalojo preventivo comenzó tras acceder el fuego a la primera línea de chalés, cuyos vecinos fueron evacuados rápidamente hacia el pabellón municipal habilitado por los equipos de emergencia. EFE

PUBLICIDAD