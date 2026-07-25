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Tokio acoge la doble cita nocturna de este fin de semana de Fórmula E

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Tokio, 25 jul (EFE).- La Fórmula E llega esta noche a Japón para disputar la recta final de una temporada que, por primera vez, acoge sus pruebas en horario nocturno, bajo las luces de las calles de Tokio, cita altamente decisiva para los pilotos con opciones de proclamarse campeones ante una parrilla muy igualada.

Con una longitud de 2.582 kilómetros, el circuito urbano de Tokio, de 18 curvas, rodea el Centro Internacional de Exposiciones, conocido como Tokyo Big Sight. Combinado con largas rectas con tramos técnicos ajustados y secuencias rápidas y fluidas, el trazado en sentido contrario a las agujas del reloj representa una de las pruebas más exigentes del calendario.

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El e-Prix de Tokio, serie de carreras de monoplazas totalmente eléctricos, es la penúltima ronda doble antes de la final en Londres. En las carreras de este sábado y domingo, que comenzarán a las 20.25 hora local (11.05 GMT), los equipos lucharán por cada punto, en un evento particularmente especial para las locales Nissan y Lola Yamaha ABT.

Nissan espera repetir el éxito de la pasada temporada, cuando Oliver Rowland, uno de los favoritos, consiguió una victoria y dos podios. El vigente campeón del mundo de pilotos dijo que competir en la casa de Nissan es algo que todos esperan "con ilusión". "Será interesante ver cómo cambia la pista bajo los focos en la primera carrera nocturna", añadió.

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Mientras, Yamaha llega tras concluir su primera victoria en Shanghái con Lucas di Grassi al volante. "Tokio es una carrera muy especial para nosotros porque es la casa de Yamaha", declaró el piloto brasileño.

El único español en la competición, el piloto de Cupra Kiro Pepe Martí, consideró que este fin de semana "pinta difícil" porque es un circuito "muy complicado" y "muy particular". "Creo que jugará un poco en contra de mi conocimiento de la Fórmula E", consideró, antes de añadir que espera "lidiar con la pista".

En el campeonato de pilotos, aunque quince de ellos siguen con opciones de ser campeones, cuatro concentran la mayoría de posibilidades.

Pascal Wehlein (Porsche) lidera con 141 puntos, impulsado por su segunda victoria de la temporada en Shanghái. Le sigue Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) con 132 puntos. Mientras tanto, Rowland (Nissan) es tercero con 114 puntos, y Antonio Félix da Costa (Jaguar) suma 111 puntos.

En el campeonato por equipos, solo seis puntos separan a Jaguar, líder del campeonato, del vigente campeón, Porsche, que suma 237 puntos tras trece rondas. EFE

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