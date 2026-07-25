Temas del día de EFE España del sábado 25 de julio de 2026 (13:30 horas)

INCENDIOS FORESTALES

Cenicientos (Madrid) - Evacúan a 30.000 personas del Valle del Tiétar al desalojar 9 pueblos de Ávila y Madrid

(Texto enviado a las 13:09; 233 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Ávila - El tiempo cambiante condiciona al incendio de Ávila que se "descuelga" hacia el sur

(Texto enviado a las 13:29; 266 palabras) (Foto)

- Sánchez anuncia que los incendios de Madrid y Ávila pasan a tratarse como uno solo

(Texto enviado a las 11:59; 581 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Sánchez insiste en un pacto de Estado con 130.00 hectáreas quemadas ya en 2026

(Texto enviado a las 11:54; 304 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Santiago de Compostela - Feijóo afirma que ante incendios "todos somos uno" y toca "refrescar el ambiente político"

(Texto enviado a las 13:16; 352 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Madrid - Abascal vincula los incendios con la "corrupción" y el "fanatismo climático"

(Texto enviado a las 12:39; 162 palabras)

Madrid - Sanidad pide no permanecer al aire libre en Madrid por la mala calidad del aire

(Texto enviado a las 13:00; 362 palabras)

- Madrid, oscurecida por el humo de los incendios y las mascarillas vuelven a la calle

(Texto enviado a las 11:26; 239 palabras) (Foto)

Zaragoza - El operativo contiene el avance del incendio de Ejulve (Teruel) y la amenaza sobre Cuevas de Cañart

(Texto enviado a las 11:34; 496 palabras)

Córdoba - El incendio de Cerro Muriano (Córdoba) sigue activo aunque evoluciona favorablemente

(Texto enviado a las 11:14; 206 palabras)

León - El incendio de Murias (León) evoluciona favorablemente y mantiene a 174 vecinos evacuados

(Texto enviado a las 11:35; 325 palabras)

Barcelona - Los Bomberos dan por estabilizado el incendio de alta montaña de Farrera (Lleida)

(Texto enviado a las 09:38; 285 palabras)

Toledo - Cuatro pueblos siguen evacuados por el incendio de La Mierla (Guadalajara)

(Texto enviado a las 12:45; 166 palabras)

Madrid - La superficie quemada por incendios asciende a 125.937 hectáreas en lo que va de 2026

(Texto enviado a las 09:57; 367 palabras) (Foto) (Vídeo)

Madrid - Los incendios provocan el cierre de 35 carreteras en toda España

(Texto enviado a las 08:29; 210 palabras)

Madrid - Un nuevo sistema de satélites permitirá seguir la evolución de incendios en tiempo real

(Texto enviado a las 08:00; 547 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8021785962, 8023652524)

CONGRESO LEYES

Madrid - La huella legislativa del curso político: 10 leyes aprobadas y 21 decretos convalidados

(Texto enviado a las 10:53; 678 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023480617)

INFRAESTRUCTURAS CATALUÑA

Barcelona - Junqueras propone que Cataluña asuma la ejecución de obras para mantener y ampliar la AP-7

(Texto enviado a las 09:41; 700 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SUCESOS AHOGAMIENTOS (Crónica)

Madrid - La falsa seguridad y el calor disparan los ahogamientos, las muertes silenciosas de verano

(Texto enviado a las 08:30; 993 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022840017)

Barcelona - Muere ahogado un joven de 21 años en un canal de Amposta (Tarragona)

(Texto enviado a las 12:00; 246 palabras)

JUBILACIÓN MUTUALIDADES

Madrid - Más de 100.000 mutualistas mejorarán su pensión con una ley que excluye a 47.000 jubilados

(Texto enviado a las 09:19; 654 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8021499064)

TECNOLOGÍA CONOCIMIENTO

Madrid - Héctor Socas, astrofísico: "El optimismo es hoy una urgente necesidad de supervivencia"

(Texto enviado a las 09:00; 835 palabras)

DÍA GALICIA

Santiago de Compostela - La corrupción y la urgencia de "recuperar la confianza" protagonizan la Ofrenda al Apóstol

(Texto enviado a las 12:35; 129 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

MEMORIA DEMOCRÁTICA

Madrid - El catálogo de elementos franquistas incluye tres más de Burgos, Álava y Menorca

(Texto enviado a las 10:59; 406 palabras)

BANCOS ALIMENTOS

Madrid - Los bancos de alimentos están en alerta durante el verano: faltan voluntarios y fondos

(Texto enviado a las 10:36; 571 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023153639)

DÍA ABUELOS

Madrid - Los abuelos de hoy: claves en los cuidados, con vida propia y vinculados al voluntariado

(Texto enviado a las 09:15; 680 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023214760)

SORTEO ONCE

Barcelona - El mayor premio de la historia de la ONCE en España cae en Lleida: 71 millones de euros

(Texto enviado a las 09:25; 318 palabras) (Vídeo)

CAMINO SANTIAGO (Crónica)

Santiago de Compostela - Son muchísimos los turistas incondicionales del Día de Galicia y cada vez más los peregrinos que por idéntico motivo ajustan etapas para llegar a la meta, la Plaza del Obradoiro, donde se ubica la catedral compostelana, cada 25 de julio. Otros se encuentran por sorpresa con una ciudad en fiestas. Paula Fernández.

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GASTRONOMÍA SUSHI

Málaga - Sushi en tubo: Un concepto que se extiende para adaptarse al consumo rápido y a las redes

(Texto enviado a las 09:31; 462 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

MÚSICA MORRISSEY

Barcelona - Morrissey, el legendario fundador de The Smiths, regresa a Barcelona después de una década para presentar su nuevo trabajo, 'Make-up is a Lie', una actuación que cierra la edición de este año del Barts Festival.

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- A las 21:30 horas

JAZZ SAN SEBASTIÁN

San Sebastián - Pat Metheny presenta en el Kurssal Side Eye III+, el último proyecto del guitarrista en el que ha embarcado a nuevas generaciones de músicos con los que crea nuevos temas y revisita otros más antiguos, mientras la Plaza de la Trinidad acogerá un doble homenaje a John Coltrane y a Miles Davis que ofrecerán Charles Tolliver y Marcus Miller. Mercedes Zabaleta.

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MAR MÚSICAS

Cartagena (Murcia) - El cantautor panameño Rubén Blades cierra el Festival La Mar de Músicas de Cartagena 2026 con un concierto en el que estará acompañado por la Roberto Delgado Big Band.

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- A las 21:30 horas

TIEMPO ALERTAS

Madrid - Doce comunidades en aviso por el tiempo, en nivel naranja Baleares, Cantabria y Cataluña

(Texto enviado a las 10:50; 386 palabras)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

17:00h.- Santiago de Compostela.- DÍA GALICIA PPDEG.- La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, y el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento, Alberto Pazos, asisten a la misa y ofrenda floral en recuerdo de Rosalía de Castro. Iglesia de San Domingos de Bonaval. (Foto)

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JUSTICIA Y SEGURIDAD

20:30h.- Melilla.- FUERZAS ARMADAS.- Parada militar con motivo de la celebración de Santiago Apóstol, Patrón de España y del Arma de Caballería. Base Alfonso XIII.

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SOCIEDAD

19:00h.- Sevilla.- VELADA AÑO.- Velada del Año VI, que organiza el creador de contenidos e influyente Ibai Llanos en el estadio de La Cartuja de Sevilla. Estadio de La Cartuja. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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19:30h.- Logroño.- VIOLENCIA MACHISTA.- La asociación Kirké: Feministas en Acción convoca una concentración de repulsa de los últimos asesinatos machistas. Plaza del Mercado. (Texto)

21:00h.- Orihuela (Alicante).- FIESTAS ORIHUELA.- El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, asiste al desfile de la Entrada Mora de las Fiestas de la Reconquista y de Moros y Cristianos de Orihuela. Parque de la Ocarasa. (Foto)

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CULTURA Y TENDENCIAS

14:00h.- Vitoria.- PREMIOS GASTRONOMÍA.- Entrega de los premios 'Slow Food Aranba 2026 a Isidoro Torreblanca (Pastelería Txistu) y a título póstumo a Luis López de Sosoaga. Feria Agrícola de Santiago.

17:00h.- València.- MÚSICA FESTIVAL.- Primera edición de Peligro Fest, el nuevo festival de música electrónica que reúne a artistas como Martin Garrix, Marshmello, Korolova y NOME. Estadio Ciutat de València.

18:30h.- Santander.- TOROS SANTANDER.- Morante de la Puebla vuelve al Coso de Cuatro Caminos de Santander con Marco Pérez y Aarón Palacio. Plaza de Toros de Cuatro Caminos. (Texto) (Foto)

19:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- LITERATURA ENSAYO.- Presentación del ensayo 'Reprogramar el sentido', de Juan Carlos Rojas Cárdenas, publicado por Ediciones Oblivium. Organic Jungle. Plazoleta de Farray, 2.

19:30h.- Zaragoza.- LOLITA FLORES.- Lolita Flores protagoniza la obra “Poncia”, Lolita Flores protagoniza 'Poncia', una obra de Pentación Espectáculos y Teatro Español dirigida por Luis Luque con la que el Teatro de las Esquinas despide su 14ª temporada. Teatro Esquinas.

20:00h.- Olite (Navarra).- FESTIVAL OLITE.- Puesta en escena de 'Yo bailo', dentro del 27 Festival de Teatro de Olite. Iglesia de los Franciscanos.

20:00h.- Marbella (Málaga).- SOLIDARIDAD GALA.- La actriz, productora y directora estadounidense Eva Longoria protagoniza como anfitriona la XV Global Gift Gala, una cita benéfica en la que participarán otros nombres como Carlos Rivera, Diego Boneta o Greeicy. Beach Club Lucía Marbella. (Texto) (Foto)

21:00h.- Madrid.- MÚSICA CONCIERTO.- Romeo Santos y Prince Royce llegan con su gira a Madrid. Los llamados rey y príncipe de la Bachata ofrecen su concierto "Mejor tarde que nunca Tour 2026" en el Metropolitano. (Foto) (Vídeo) (Audio)

21:00h.- Corralejo (Fuerteventura).- LITERATURA IMPROVISADORES.- Vigésimo primera edición del Encuentro Internacional de Improvisadores por el Casco Viejo de Corralejo, en Fuerteventura. Plaza Patricio Calero.

21:30h.- Melilla.- CULTURA TEATRO.- Representación de 'La Dama Boba', de la compañía Mirrolde Teatro, en el Ciclo de Microteatro. Hospital del Rey.

21:30h.- Barcelona.- MÚSICA MORRISSEY.- Morrissey ofrece un concierto en Barcelona con el que cierra la edición de este año del Barts Festival Poble Espanyol. (Texto) (Foto)

21:30h.- Cartagena (Murcia).- MAR MÚSICAS.- Concierto de la cantautora italiana La Niña, que recibe el Premio Paco Martín. CIM. (Texto) (Foto)

22:00h.- Olite (Navarra).- FESTIVAL OLITE.- Puesta en escena de 'No mires', dentro del 27 Festival de Teatro de Olite. La Cava.

22:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de Ant Cosmos x Laiv en elfestival Arrecife en Vivo. Talleres Palermo.

22:00h.- Torre Pacheco (Murcia).- FLAMENCO FESTIVAL.- Final del concurso flamenco del 46 Festival de Lo Ferro. Lo Ferro.

23:30h.- Telde (Gran Canaria).- MÚSICA URBANA.- Concierto del cantante colombiano Kapo. Auditorio Parque de San Juan.

EFE

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