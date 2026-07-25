Sushi en tubo: Un concepto que se extiende para adaptarse al consumo rápido y a las redes

Fátima Moyano

Málaga, 25 jul (EFE).- Del plato al tubo, el sushi se transforma para adaptarse al consumo rápido y a las redes sociales con un formato que ya triunfa en distintos países y que propone una forma diferente de consumir uno de los platos tradicionales de la gastronomía japonesa.

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Este concepto, nacido en Nueva York y popularizado a través de las redes sociales, propone una forma diferente de consumir sushi: en un tubo, sin necesidad de palillos y pensado para comer sobre la marcha.

Este formato permite que te lo puedas comer mientras caminas por la calle o descansas en la playa. Además, es "cómodo, bonito y estético", ha explicado a EFE Pedro Fu, propietario del local Sushi Bom, que acaba de exportar a la ciudad de Málaga este modelo.

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Las redes han tenido un papel fundamental para la difusión de este concepto, según el propietario, ya que la gran mayoría de los clientes acuden al local después de haber descubierto el producto en ellas.

Fu considera que los beneficios de comer el sushi en tubo se encuentran en la asequibilidad para un público joven y en el hecho de que sea un producto sano que se elabora con producto fresco del día.

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El proceso de elaboración del sushi se hace a través de maquinaria, pero el entubado lo realizan a mano.

Esta modalidad no forma parte de la tradición gastronómica japonesa, sino que corresponde a una reinterpretación occidental del sushi creada para satisfacer las necesidades o los gustos del propio comensal, ha explicado el traductor japonés de Cuaqui Traducciones y profesor de Yay-Yay Academy, David Valle.

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Valle considera que quienes consumen este producto no están comiendo comida japonesa, sino una reinterpretación de lo que es el sushi japonés o asiático, aunque puede servir como una aproximación a la gastronomía del país.

La esencia del sushi se encuentra en el arroz aderezado con vinagre de arroz, acompañado de aceite y sal. “Todo lo demás es una interpretación que han hecho en occidente”, ha destacado Valle.

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Este formato choca con algunos de los hábitos culturales japoneses, ya que en Japón comer mientras se camina está socialmente mal visto, aunque no esté prohibido.

Incluso cuando se compran productos en tiendas de conveniencia abiertas las 24 horas, lo habitual es consumirlo en un lugar adecuado y no mientras se pasea, ha explicado Valle a EFE.

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Ha destacado que la sociedad japonesa siente un gran orgullo por su gastronomía, especialmente por la frescura de sus productos, en particular el pescado de las zonas costeras.

Esta apuesta por la materia prima da lugar a que cualquier modificación de los productos se perciba como una alteración de una tradición muy arraigada. EFE

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(Foto)(Vídeo)