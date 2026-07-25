Sánchez insiste en un pacto de Estado con 130.00 hectáreas quemadas ya en 2026

Cenicientos (Madrid), 25 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alertado este sábado de que ya hay 130.000 hectáreas quemadas por los incendios en lo que va de 2026 y ha insistido en la necesidad de alcanzar un pacto de Estado contra la emergencia climática.

En declaraciones a los medios tras visitar la zona afectada por el incendio en la sierra oeste de la Comunidad de Madrid, donde ha participado en la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias, el jefe del Ejecutivo ha actualizado el dato de la superficie arrasada por el fuego, que solo hoy ha aumentado en más de 5.000 hectáreas.

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Sánchez ha resaltado que esta cifra, que comprende únicamente los meses que llevamos de año, supera la media anual de la última década, situada en 100.000 hectáreas, según ha afirmado.

"Si llevamos 130.000 en lo que llevamos de año y todavía nos queda buena parte del verano y lógicamente otros meses como septiembre, tan crítico en nuestra historia en relación con los incendios, estaremos viendo que cada vez la emergencia climática se va agravando", ha advertido.

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Una crisis climática que, ha subrayado, supera también "muchas de las previsiones científicas" y exige aumentar "las capacidades en la respuesta", las labores de prevención y de "concienciación a la ciudadanía y a las instituciones públicas".

Con todo, Sánchez ha vuelto a pedir un pacto de Estado contra la emergencia climática y que "todas las instituciones públicas" hagan caso a la ciencia.

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"Por desgracia, la ciencia, si algo nos dice, es que esas temperaturas, estos fenómenos climatológicos, cada vez son más intensos, más graves y cada vez tienen mayor incidencia en nuestra biodiversidad y en el día a día de muchísimos ciudadanos", ha añadido. EFE

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