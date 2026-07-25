Peregrinos y turistas fieles al día del Apóstol: "Lo organizamos para llegar hoy"

Paula Fernández

Santiago de Compostela, 25 jul (EFE).- Santiago de Compostela se ha llenado este 25 de julio de gallegos celebrando su Día pero también de turistas y peregrinos que han planificado sus viajes para llegar a la ciudad compostelana justo en la festividad del Apóstol y disfrutar de la fiesta, la música y las celebraciones religiosas.

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Una enorme cola ha recorrido por la mañana toda la Rúa do Franco, con cientos de visitantes, muchos de ellos con botas de peregrino y la concha de vieira colgando de la mochila, que esperaban a que finalizase la tradicional Ofrenda y abriesen las puertas de la catedral para poder entrar.

"A la catedral tenemos que entrar sí o sí, da igual la cola que haya", ha dicho a EFE José Francisco, un joven de un pueblo de Sevilla que ha hecho el camino con dos amigos partiendo desde O Cebreiro (Lugo) y se ha fotografiado frente a la seo con una bandera andaluza.

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La idea del viaje surgió en una conversación de amigos y, al organizarlo, tenían claro qué día querían alcanzar la meta de la Plaza del Obradoiro: "Teníamos intención de acabar el camino para llegar el día 25 y que nos pillara la fiesta aquí".

Lo mismo ha hecho otro grupo de amigas de Extremadura, que llevaba tiempo planificando el viaje y ajustaron la duración de las etapas para poder disfrutar de Santiago en el Día de Galicia.

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"Las organizamos para hacer etapas duras antes y que la última fuese para tener aquí más tiempo y así disfrutar de Santiago", ha explicado Melody desde el Obradoiro.

En la plaza donde se encuentra el templo se han reunido numerosos visitantes curiosos con las festividades, el grueso conocedores pero también muchos extranjeros que no estaban al tanto de que este sábado se celebra a Galicia y a Santiago.

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"Perdona, ¿qué está pasando aquí?", ha preguntado uno al ver el despliegue por los actos litúrgicos. Otros se han sorprendido ante los prolongados repiques de campanas.

Y para algunos peregrinos internacionales el llegar hoy a Santiago ha sido una afortunada casualidad. "Nos enteramos por un vecino en uno de los pueblos por los que pasamos. Y cuando nos enteramos, nos aseguramos de levantarnos a las cinco para estar aquí", ha relatado Isabel.

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Esta inglesa y su madre hicieron el camino inglés desde Ferrol en cuatro días y medio y aprovecharon cada noche para leer sobre la historia de la ruta jacobea y de Santiago, por lo que llegan con la lección aprendida.

También la conoce muy bien la italiana Serena, que es profesora de español en su país de origen y ha compartido que en sus clases siempre habla del Camino de Santiago, pero a pesar de ello nunca había visitado la ciudad.

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Aunque no se ha animado aún a ser una romera más, ha aprovechado sus vacaciones para hacer un viaje desde Oporto a Fisterra (A Coruña) y ha querido pasar por Compostela, intencionadamente, justo este 25 de julio.

"Hemos venido para entrar en la iglesia y participar en la misa vespertina", ha señalado.

Hay visitantes que llegan atraídos por las ceremonias religiosas y otros, por las populares. Algunos por ambas, esos que no se quieren perder nada.

Plan doble es el de Iratxe, una joven de Madrid, y el grupo con el que ha completado el Camino de Santiago desde Ponferrada. Dos horas se han pasado haciendo cola para entrar en la catedral, pero esto no les ha importado.

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"Lo habíamos organizado para llegar justo hoy", ha desvelado como portavoz Iratxe, con una clara agenda para este día festivo: tras ver la catedral, "comer un buen manjar", cambiarse de ropa y ya "salir un poco de fiesta". EFE

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