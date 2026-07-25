Ordenan la evacuación de dos urbanizaciones en Almorox (Toledo) por el incendio

Toledo, 25 jul (EFE).- El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha ordenado la evacuación de las urbanizaciones El Pinar y El Romillo, ambas situadas en Almorox (Toledo), por el incendio forestal declarado el miércoles en este término municipal, que se ha elevado este sábado a nivel 2.

Según ha indicado Infocam en sus redes sociales, se ha enviado un mensaje ES-Alert para informar de la situación a la población.

Además, permanece cortada la carretera N-403 entre Cadalso de los Vidrios y Almorox.

En la extinción del fuego, detectado a las 16:52 horas del miércoles por un vigilante fijo, trabajan cinco medios aéreos, 45 terrestres y cerca de 200 efectivos. EFE

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