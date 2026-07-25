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Muere Horacio Muratore, expresidente de la FIBA y de la Confederación Argentina de Básquet

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Buenos Aires, 25 jul (EFE).- Horacio Muratore, expresidente de la Confederación Argentina de Básquet (CAB), único argentino en presidir la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y una de las figuras más influyentes en la historia de este deporte en su país, falleció este sábado a los 74 años.

La CAB expresó su "profundo pesar" por la muerte de quien definió como "uno de los dirigentes más trascendentes en la historia del deporte argentino", mientras que la FIBA lamentó el fallecimiento de su presidente honorario y destacó que deja "un legado increíble" por su dedicación al desarrollo del baloncesto en todo el mundo.

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Nacido en la provincia de Tucumán, Muratore inició su trayectoria como dirigente en el club Tucumán BB, del que fue presidente entre 1983 y 1992, antes de asumir ese mismo año la conducción de la confederación de baloncesto, cargo que ocupó hasta 2008.

Durante su gestión al frente de la CAB se desarrolló la etapa más exitosa del seleccionado argentino masculino con la denominada Generación Dorada, integrada por Emanuel 'Manu' Ginóbili, Luis Scola y Andrés "Chapu" Nocioni, entre otros.

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En ese período, Argentina obtuvo la medalla de plata en el Mundial de Indianápolis 2002, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y el bronce en Pekín 2008, además de conquistar varios títulos continentales.

Tras presidir FIBA Américas entre 2009 y 2014, Muratore fue elegido presidente de la FIBA, cargo que ejerció entre 2014 y 2019.

La federación internacional destacó que condujo al organismo "en un momento emocionante y crucial", marcado por la puesta en marcha del nuevo sistema de clasificación para la Copa del Mundo mediante ventanas internacionales, que permitió a las selecciones disputar partidos oficiales en sus países y que fortaleció el desarrollo deportivo y financiero de las federaciones nacionales.

Al concluir su presidencia pasó a encabezar la Fundación FIBA entre 2019 y 2023, desde donde impulsó iniciativas sociales vinculadas al programa 'Basketball For Good', promovió el minibasket y respaldó proyectos destinados al desarrollo de jóvenes líderes a través del deporte y a la preservación del patrimonio histórico del baloncesto.

Muratore continuó vinculado a la dirigencia internacional como presidente de la Basketball Champions League Americas desde su creación en 2019 y permaneció activo en la familia FIBA hasta sus últimos años, participando en distintos eventos internacionales.

El secretario general de la FIBA, Andreas Zagklis, aseguró que Muratore fue "una figura muy querida y respetada" y afirmó que el baloncesto mundial le debe "una enorme gratitud por todo lo que ha hecho por este deporte".

También expresaron sus condolencias la Federación Uruguaya de Basketball y la Asociación de Clubes (AdC) de Argentina, que lo recordó como "una figura clave en el crecimiento" de este deporte. EFE

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