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Monchi: "La gente me transmite cariño, confianza y exigencia"

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Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 25 jul (EFE).- El director general deportivo del Espanyol, Ramón Rodríguez 'Monchi', ha afirmado este sábado que la afición periquita le transmite "cariño, confianza y exigencia", algo que ha calificado como "bueno" de cara al proyecto de la temporada 2026-27.

Monchi, en declaraciones al club y antes del amistoso contra el Sabadell en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, se ha mostrado "contento y feliz" de sus dos meses y medio al frente de la parcela deportiva: "Tengo ganas de seguir creciendo y aportando. Espero que las cosas salgan acorde a la ilusión y dedicación que le ponemos".

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En cuanto a la confección de la plantilla, Monchi ha apuntado que la planificación se centra en las salidas. "Para que lleguen jugadores hay que dejar espacio, es la tarea más complicada y la más difícil. Estamos muy cerca con el tema de Gragera", ha avanzado el director general deportivo.

Respecto a las incorporaciones, el director general ha comentado que "todavía queda" para confeccionar la plantilla: "Estamos trabajando. Si tenemos una idea muy clara, prefiero aguantar esa idea que precipitarme y traer algo que no es acorde al perfil que estamos buscando. El cuerpo técnico está al día de los movimientos".

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El gaditano, por otra parte, ha señalado que el objetivo para esta temporada deber ser que el equipo "se vaya estabilizando y consolidando". "Sería muy fácil decir que el objetivo es jugar en Europa, pero la meta debe ser consolidar el proyecto para que desde esa base nos permita ir a donde podamos", ha concretado.

Monchi, además, ha recalcado que si las cosas "no salen bien", con esta pretendida estabilidad la "caída" no sería "en picado". "Toca dar un paso más en cuanto a estabilizar el proyecto en una zona tranquila de la tabla donde desde ahí podamos mirar hacia arriba", ha subrayado. EFE

dpb/fa/jpd

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