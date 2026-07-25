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Más de 400 profesionales, 50 medios terrestres y 12 aéreos combaten el fuego en Madrid

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Madrid, 25 jul (EFE).- Más de cuatrocientos profesionales, cincuenta medios terrestres y doce aéreos están trabajando en el dispositivo por el incendio que afecta a la Comunidad de Madrid.

En la red social X, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha agradecido el trabajo "incansable" que están realizando todos los servicios de emergencia: los Bomberos Forestales, Agentes Forestales, el SUMMA 112, Protección Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

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Aena ha informado en X de que más de veinte bomberos voluntarios y cinco vehículos (dos de extinción y tres de apoyo logístico) del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas trabajan en las labores de extinción del fuego en la Sierra Oeste de Madrid, en la zona de Robledo de Chavela.​ ‌EFE

xh/jla

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