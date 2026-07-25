Los incendios obligan a evacuar 12 municipios en la sierra oeste de Madrid y 11 en Ávila

Madrid, 25 jul (EFE).- Los incendios de la provincia de Ávila y la Comunidad de Madrid han provocado la evacuación de 23 municipios, con 59.488 personas afectadas, y el confinamiento de otros siete, afectando a 29.132 ciudadanos, según han confirmado fuentes del Ministerio del Interior.

En la Comunidad de Madrid son 12 los municipios evacuados: Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Aldea del Fresno, Zarzalejo, la pedanía de Peralejo, Rozas de Puerto Real, Cadalso de los Vidrios y Cenicientos.

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Y cuatro las localidades confinadas: San Martín de Valdeiglesias, Valdemaqueda, Villa del Prado y Pelayos de la Presa.

En la provincia de Ávila, las 11 poblaciones evacuadas son Sotillo de la Adrada, Navahondilla, Casillas, Santa María del Tiétar, La Adrada, Piedralaves, Casavieja, Burgohondo, Hoyo de Pinares, Villanueva de Ávila y la urbanización La Atalaya, en El Tiemblo.

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Mientras, las tres localidades confinadas son Navaluenga, Burgohondo y Cebreros.

Ambos incendios suman más de 200 kilómetros de perímetro y afectan a unas 45.000 hectáreas, unos fuegos "extremos", capaces de crear su propia meteorología, lo que complica su previsión, según alertan expertos.

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Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica, el incendio de Ávila ha dañado ya alrededor de 21.000 hectáreas y tiene un perímetro de 112 kilómetros, mientras que el de la Comunidad de Madrid supera las 24.000 hectáreas quemadas, con un perímetro de unos 100 kilómetros.EFE