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Los abuelos de hoy: claves en los cuidados, con vida propia y vinculados al voluntariado

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Ana Rodrigo

Madrid, 25 jul (EFE).- Gran parte de los abuelos sigue participando en algún momento en el cuidado de sus nietos, pero las generaciones que se incorporan a la jubilación son bien distintas a las de hace unas décadas: utilizan la tecnología y se plantean desarrollar sus proyectos personales y aportar a su entorno a través de ámbitos como el voluntariado.

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Uno de cada cuatro voluntarios en España es mayor de 65 años, que aporta su conocimiento y experiencia en programas que desarrollan sobre todo en el entorno comunitario, pero también en el ámbito profesional, como el tutelaje de proyectos de trabajadores jóvenes.

En el Día Internacional de los Abuelos, que se celebra el 26 de julio, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) reivindica el papel activo y la contribución silenciosa que mantienen a nivel social y familiar los abuelos y abuelas en España.

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El 85 % de los abuelos participa en algún momento en el cuidado de sus nietos y casi la mitad de forma habitual con una media de 16 horas semanales, según el informe 'Abuelos y abuelas, ¿qué haríamos sin ellos?' de Aldeas Infantiles SOS.

"En ocasiones, son los abuelos y las abuelas quienes acompañan a los niños al colegio, quienes los recogen, los cuidan durante las vacaciones o cuando surgen imprevistos”, destaca José Luis Fernández Santillana, presidente de Ceoma, quien opina que son "el engranaje imprescindible" de cohesión familiar, apoyo económico y transmisión de valores.

"Los abuelos no somos un Plan B, somos parte esencial para nuestras familias", enfatiza.

 La Plataforma de Mayores y Pensionistas también enfatiza sobre el papel de los abuelos en el bienestar de las familias y en la cohesión social, pero reclama una reflexión sobre la creciente responsabilidad de cuidados que muchos asumen de forma cotidiana ante las deficiencias que todavía persisten en políticas públicas de conciliación y los recursos de apoyo a las familias.

Las entidades de mayores inciden en la necesidad de romper con estereotipos que representan a las personas mayores: "Existe una generación de abuelos activos, formados, participativos, que continúan ofreciendo talento, experiencia y valor social en múltiples ámbitos", añade el responsable de Ceoma.

La directora de la Plataforma del Voluntariado, Mar Amate, explica a EFE que las personas mayores son una parte muy activa en la labor de voluntariado, ya que la mayoría de ellos participan en varios programas.

"Aportan sobre todo mucho conocimiento, estamos hablando de personas que están formadas, tienen mucho más tiempo que otros grupos de edad para dedicarse a esa causa y pueden aportar esa visión más global en todos los ámbitos que muchas veces las personas más jóvenes no tienen", dice.

En España, el 10 % de la población hace voluntariado y de ellos más de un millón son personas mayores de 65 años. "Es un grupo importante y mayoritario de colaboración, y muy comprometido", algunos de ellos llevan más de una década haciendo voluntariado.

"Cuando hablamos de personas mayores de 65 años, no hablamos de abuelitos que no pueden andar, hablamos de una gente muy joven, que hacen muchísimas cosas en la reactivación de los barrios y las pequeñas comunidades aportando todo su saber", añade Amate.

Destaca que las personas mayores están implicadas en varias entidades y en diversas causas, principalmente vinculadas al ámbito social, pero también de ocio y tiempo libre, como visitas culturales, de acompañamiento a otros mayores, actividades en colegios o labores de mentoría en las que acompañan con su experiencia a jóvenes en sus proyectos empresariales.

La directora de la plataforma destaca que algunas investigaciones sobre variables de salud mental han mostrado que las personas mayores que hacen voluntariado, sobre todo las mujeres, se encuentran mejor respecto a percepción de autoestima o ansiedad que las que no lo hacen.

"Es como una vitamina hacer voluntariado, es delicioso para todos y también especialmente para las mujeres mayores", con una mayor prevalencia de trastornos mentales. Opina que debería "prescribirse" la implicación en este tipo de actividades porque hacen sentirse mejor a las personas que la realizan. EFE

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