La Escuela de Policía Nacional de Ávila se convierte en refugio para cientos de evacuados

Madrid, 25 jul (EFE).- La Escuela Nacional de Policía de Ávila se ha convertido en las últimas horas en el refugio de cientos de ciudadanos, muchos de ellos ancianos, evacuados de los pueblos de la provincia afectados por los incendios.

Fuentes policiales han indicado a EFE que hasta este mediodía habían sido ubicados 800 ciudadanos en estas dependencias policiales y que las previsiones es que alcancen los 1.500 realojados en esta academia en la que anualmente se forman miles de agentes de la Policía Nacional.

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Los desplazados han sido ubicados en los módulos que habitualmente se destinan a los alumnos, mientras que la escuela también ha puesto a disposición de los evacuados el servicios de comedor y la atención médica.

Además, según han apuntado las fuentes, los residente de Ávila capital están prestando mucha ayuda y han puesto a disposición de estos desplazadas enseres de primera necesidad. EFE

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