La delantera argentina Francisca Altgelt se incorpora al Logroño United

Logroño, 25 jul (EFE).- El Logroño United ha reforzado su plantilla para la próxima temporada con la incorporación de Francisca Altgelt, delantera argentina procedente del River Plate, una de las grandes instituciones del fútbol sudamericano.

Según ha informado este sábado el club en una nota, la nueva jugadora del conjunto riojano llega a Logroño avalada por una destacada trayectoria internacional a pesar de su juventud.

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Altgelt ha formado parte de las categorías inferiores de la Selección Argentina, defendiendo la camiseta albiceleste en categoría Sub-17 y Sub-20, y también ha tenido la oportunidad de debutar con la selección absoluta, consolidándose como una de las jóvenes futbolistas con mayor proyección del fútbol argentino.

Su trayectoria internacional tendrá un nuevo capítulo el próximo mes de septiembre, cuando la jugadora afronte con Argentina la disputa del Mundial Sub-20 que se disputará en Polonia, una cita de máxima relevancia en la que representará a su país.

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Formada en las categorías inferiores de River Plate, Altgelt se incorporó progresivamente a la dinámica del primer equipo y ha desarrollado su carrera en el conjunto, llegando a competir en la máxima categoría del fútbol femenino argentino.

Logroño United ha resaltado la incorporación de una jugadora "con experiencia internacional, talento y proyección", que aportará nuevas alternativas al frente del ataque y contribuirá al crecimiento de un proyecto que continúa apostando por la incorporación de futbolistas capaces de elevar el nivel competitivo del equipo.

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Con este fichaje, el Logroño United refuerza su apuesta por el talento internacional y suma a sus filas a una futbolista que representa el presente y, especialmente, el futuro del fútbol argentino, ha añadido el club. EFE