La computación cuántica salta del laboratorio a la empresa y transforma la criptografía

Bilbao, 25 jul (EFE).- La computación cuántica ya está dando el salto del laboratorio a la empresa y provocará una transformación profunda en ámbitos como la criptografía, la tecnología que protege las comunicaciones digitales, las transacciones bancarias y gran parte de la información que circula por internet.

Distintos expertos que han participado este sábado en la Euskal Encounter, la reunión multitudinaria de aficionados y profesionales de la informática, han destacado que la computación cuántica podría reducir "de años a segundos" el tiempo necesario para descifrar las claves que protegen transacciones bancarias, comunicaciones privadas e información crítica.

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Las 34 edición de la Euskal Encounter reúne en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo a más de 5.000 participantes con unos 4.000 ordenadores.

La computación cuántica ya se aplica en ámbitos como la logística, la ciberseguridad, las finanzas o la inteligencia artificial, mientras empresas de todo el mundo se preparan para el siguiente gran salto tecnológico.

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La criptografía será una de las primeras áreas en experimentar una transformación profunda, lo que ha llevado a bancos y aseguradoras a comenzar su transición hacia nuevos sistemas de protección frente a la futura capacidad de cálculo cuántica.

Ante la futura capacidad potencial de los ordenadores cuánticos para comprometer los sistemas de cifrado actuales, bancos, aseguradoras y otras grandes organizaciones ya trabajan en la implantación de soluciones de criptografía poscuántica.

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Borja Aizpurua, investigador de Multiverse especializado en computación cuántica, ha explicado que las aplicaciones de esta tecnología ya alcanzan ámbitos como la optimización logística, la gestión de riesgos, la manufactura o la inteligencia artificial.

Su equipo trabaja actualmente en incorporar técnicas de computación cuántica a modelos de lenguaje para acelerar el desarrollo de soluciones destinadas al ámbito industrial.

Por su parte, Jorge Quevedo Durán, ingeniero de software de Multiverse, ha insistido en que la computación cuántica ya no pertenece al terreno de la ciencia ficción, sino que forma parte del presente.

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Ha indicado que esta tecnología ya se utiliza para optimizar rutas logísticas, seleccionar moléculas para investigación científica o resolver problemas con un enorme número de combinaciones posibles, lo que reduce de forma drástica el tiempo necesario para encontrar la mejor solución.

Quevedo ha afirmado que el crecimiento progresivo del 'hardware' cuántico, con ordenadores cada vez más potentes, permitirá ampliar estas aplicaciones y abordar problemas que la informática convencional no puede resolver de forma eficiente. EFE

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